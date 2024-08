Wiedźmin 4 z ważnym kamieniem milowym. CD Projekt informuje o postępie w pracach nad grą

fot. CD Projekt Red

CD Projekt opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2024 roku. Choć jest to skierowane przede wszystkim do inwestorów, to przemycono tam również pewną informację, która może zainteresować graczy, a w szczególności fanów serii Wiedźmin. Otrzymaliśmy bowiem aktualizację stanu prac nad nową odsłoną serii, która obecnie znana jest pod nazwą kodową Polaris.

Polaris lub też Wiedźmin 4, jak niektórzy nazywają ten tytuł, dotarł do końca fazy preprodukcji. W prace nad tą grą obecnie zaangażowanych jest ponad 400 osób.

Oprócz tego ujawniono, że pierwsza połowa roku była intensywnym okresem także dla studia w Bostonie, które pracuje nad projektem Orion - nową grą w uniwersum Cyberpunka.

Prace nad Polaris postępują. Zespół zbliża się do istotnego kamienia milowego, który zakończy fazę preprodukcji. Pierwsza połowa roku była również intensywna dla zespołu w Bostornie, który wyłożył fundament pod Project Orion - nową grę osadzoną w uniwersum Cyberpunka - powiedział Michał Nowakowski, prezes CD Projekt.