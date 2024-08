Star Wars Outlaws z poważnym problemem na PS5. Niektórzy gracze mogą utracić postępy!

fot. Ubisoft

Choć premiera Star Wars Outlaws odbędzie się 30 sierpnia, to gracze, którzy zdecydowali się na zakup droższego wydania Gold lub Ultimate, mogli zacząć zabawę wcześniej, bo już od 27 sierpnia. Nie obyło się jednak bez pewnych problemów. W sieci można natrafić na wpisy osób, które dotarły do błędu uniemożliwiającego im kontynuowanie zabawy w wersji PS5. Ubisoft co prawda zareagował i podał rozwiązanie, ale nie wszystkim przypadło ono do gustu. Wiążę się bowiem z... koniecznością rozpoczęcia całej przygody od nowa.

Przedstawiciele Ubisoftu sugerują, by gracze na PlayStation 5 pobrali aktualizację do wersji 1.000.002, a następnie wystartowali z nową grą. Taki zabieg ma sprawić, że unikniemy problemów w przyszłości. Jak można było się domyślić, społeczności nie przypadło to do gustu - niektórzy użytkownicy Reddita wspominają, że grali już przez kilka czy nawet kilkanaście godzin.

Ubisoft zadbał też o pewną rekompensatę, choć ta raczej nie wynagrodzi graczom utraty postępów. Mogą oni liczyć na... kosmetyczna ozdobę statku oraz 100 punktów Ubisoft Connect Units.