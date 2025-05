Andor zmienia kanon Star Wars, ale jednocześnie go szanuje. Nowy origin K-2SO i nawiązanie do Rebels

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Nowe trzy odcinki serialu Gwiezdne Wojny: Andor dostarczyły fanom Star Wars wielu emocji, zwrotów akcji i spektakularnych, chwytających za serce momentów. Ghorman przeżyło kolejną masakrę, Mon Mothma dostarczyła przemowę skierowaną do całej galaktyki, ale przede wszystkim Imperium i jego głowę - Palpatine'a, a Cassian poznał K-2SO. Problem w tym, że w kanonie zrobił to już na inny sposób.

Fundacja wreszcie powraca! Pierwszy zwiastun 3. sezonu

W komiksie Cassian and K-2SO z 2017 roku, Andor znalazł imperialnego droida na planecie Wecacoe podczas poszukiwania informacji na temat działań Imperium. Cała operacja była znacznie prostsza niż w serialu, gdzie do przeprogramowania robota potrzebny był sztab ludzi i trwało to jakiś czas. W komiksie Andorowi udaje się tego dokonać w pojedynkę i to w terenie w ciągu kilku chwil. Do tej pory była to część oficjalnego kanonu, ale najwidoczniej Andor zdecydował się to zmienić. Uważacie, że to dobra decyzja?

fot. Disney+

Tony Gilroy nie zdecydował się jednak na zmianę innego kanonu. Chodzi o 3. sezon serialu Star Wars Rebelianci, w którym to główni bohaterowie powitali na pokładzie Mon Mothmę w 18. odcinku. Wówczas wygłosiła ona podobne przemówienie skierowane do całej galaktyki, którego celem było zebranie większych sił i przyłączenie ludzi do Rebelii. Andor nie tylko tego nie zmienił, a nawet wspomniał o tym, że z rąk Cassiana przeszła ona na pokład innego oddziału, co bezpośrednio łączy się z Rebeliantami, ale również wytłumaczył, że nowa przemowa z serialu animowanego też miała sens. Draven nie chciał nagradzać rozgłosem Luthena, z którym ma na pieńku, a wolał zagarnąć więcej uwagi pozostałych komórek Rebelii.

Szerzej o tym powiedział sam Tony Gilroy w rozmowie z Entertainment Weekly:

W bardzo podstępny sposób zminimalizowaliśmy to, co zrobiono w Rebeliantach, ale jednocześnie zachowaliśmy to w kanonie. Mówimy po prostu, że nie znacie całej historii o tym, co dokładnie się wydarzyło.

To oznacza, że po odstawieniu przez Cassiana do kryjówki Luthena, Mothma została zabrana przez Złoty Szwadron, czyli bohaterów Star Wars: Rebelianci i to na ich pokładzie wygłosiła kolejną przemowę.

fot. Lucasfilm Ltd.

Okazuje się też, że pieśń Ghorman, którą tłum skandował przed rozpoczęciem się masakry na placu głównym, jest w pełni przetłumaczona na język angielski i została napisana przez samego twórcę serialu. Podajemy link do tekstu, ponieważ tłumaczenie mogłoby wypaczyć sens pieśni.

Andor: sezon 1 - ranking odcinków