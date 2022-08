PS Plus Extra/Premium - oto lista nowości na sierpień. Wśród nich m.in. Metro Exodus i Yakuza

fot. SEGA

Sony Interactive Entertainment ujawniło listę gier, które wzbogacą katalog PS Plus Extra oraz Premium w sierpniu. Wśród nich znajdą się między innymi trzy odsłony serii Yakuza, sieciowy, asymetryczny horror Dead by Daylight, a także kilka kolejnych produkcji Ubisoftu, w tym wirtualne wersje klasycznej karcianki i popularnej gry planszowej.

Łącznie biblioteka usługi powiększy się o 11 gier. Wszystkie zostaną udostępnione abonentom już 16 sierpnia. Poniżej możecie zapoznać się z wszystkimi tytułami.

Monopoly Plus

Przypominamy, że PlayStation Plus i Extra to droższe warianty usługi, które oferują między innymi dostęp do biblioteki kilkuset produkcji na konsole PlayStation 4 i PS5.