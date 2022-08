Gra Wonder Woman od twórców Śródziemie: Cień Mordoru z nową scenarzystką

DC

Od blisko pięciu lat, czyli do czasu, gdy ukazała się na rynku gra Śródziemie: Cień Wojny, studio Monolith nie stworzyło żadnego projektu. Nie oznacza to jednak, że nie pracowali oni nad niczym nowym. Wręcz przeciwnie - trwają prace nad produkcją o Wonder Woman. Ma ona przedstawić losy tytułowej superbohaterki, księżniczki Diany, córki królowej Amazonek, Hipolity i Zeusa. Z dotychczasowych informacji wynika, że zaoferuje ona otwarty świat, a także wykorzysta system Nemezis znany z poprzednich gier studia. Przypomnijmy, że odpowiadał on za zachowania przeciwników, którzy byli w stanie "zapamiętać" postać gracza i odpowiednio reagować na kolejne spotkania z bohaterem.

Teraz otrzymaliśmy kolejną informację na temat nadchodzącej gry. Jennifer Allaway ujawniła, że otrzymała prace na stanowisku starszej scenarzystki tego projektu.

https://twitter.com/AllawayJ/status/1557103693266202624