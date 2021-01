PS5 trafiło do sprzedaży w MediaMarkt, ale tylko z telewizorem w zestawie

Źródło: SIE

Konsola PlayStation 5 po tygodniach niedostępności w końcu pojawiła się w oficjalnej dystrybucji w sieci MediaMarkt. Niestety, jeśli ktoś liczy na to, że kupi ją w sugerowanej cenie producenta, może się srogo zawieść. Sprzęt jest dostępny wyłącznie w pakiecie z dodatkowym kontrolerem, grą Cyberpunk 2077 oraz telewizorem Sony Bravia z linii XH9005 w dwóch wersjach: 55” oraz 65”. Tańszy zestaw wyceniono na 6836 zł, droższy zaś na 7636 zł.

I być może na pierwszy rzut oka w tej ofercie nie ma niczego nadzwyczajnego, wszak podobny komplet sprzedawano na kanadyjskim rynku. Jednak oferta Costco Wholesale Canada znacząco różniła się od tego, co oferuje polska sieć. Tam mieliśmy do czynienia z oficjalnym zestawem od Sony, w skład którego wchodziła konsola, dodatkowy pad, słuchawki, stacja ładowania, pilot, gra Marvel’s Spider-Man oraz 55-calowy telewizor z serii Bravia. Wszystko spakowane w schludne pudełko.

Za to zestaw od MediaMarkt wygląda tak, jakby skomponowali go marketingowcy elektromarketu a nie polski oddział Sony. Cena zestawu z 55-calowym telewizorem jest o kilkaset złotych wyższa niż poszczególnych produktów kupowanych oddzielnie, za to cena zestawu z 65-calowym telewizorem wydaje się bardziej opłacalna. Kupno konsoli, pada, gry i 65-calowej Bravii kosztowałoby nas mniej więcej tyle, na ile wyceniono tę paczkę. Problem polega na tym, że droży zestaw opisano jako towar z ekspozycji:

Źródło: MediaMarkt

Próbowałem dowiedzieć się u źródła, z czym tak naprawdę mamy tu do czynienia. Niestety, na próżno. Rozmawiałem z czterema różnymi konsultantami, zarówno poprzez czat na stronie sklepu, jak i poprzez infolinię telefoniczną, otrzymałem sprzeczne odpowiedzi. Dlatego nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to oficjalny zestaw Sony, czy propozycja MediaMarkt. Nie dowiedziałem się także, co dokładnie oznacza, iż droższy zestaw jest towarem powystawowym, zasugerowano mi wysłanie oficjalnego zapytania za pośrednictwem maila.

Podejrzewam, że sieć chce po prostu zarobić nieco więcej na fanach PlayStation 5 i kiedy udało jej się otrzymać nową partię konsol, wystawiła je do sprzedaży wyłącznie w samodzielnie skompletowanych ofertach pakietowych.

W sprawie pakietów PS5 odezwałem się zarówno do polskiego oddziału Sony, jak i przedstawicieli sieci MediaMarkt. Jak tylko uda się nam uzyskać oficjalne stanowisko którejkolwiek firmy, podzielimy się nim na łamach naEKRANIE.