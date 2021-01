PS5 zauważalnie prześcignęło Xboxa Series X/S w liczbie sprzedanych konsol

Źródło: Sony / Microsoft

Najnowsze dane sprzedażowe okazały się bezwzględne dla amerykańskiej korporacji. Z raportu opracowanego przez firmę analityczną GamingSmart wynika, że do końca grudnia 2020 roku w skali globalnej rozeszło się niemal dwukrotnie więcej PlayStation 5 niż najnowszych Xboxów. Konsola od Sony zdominowała znakomitą większość spośród 167 przebadanych rynków. PlayStation 5 trafiło do 4,48 mln odbiorców, zaś konkurencyjne Xboxy do 2,4 mln.

Xbox pokonał sprzęt od Sony w zaledwie 12 badanych regionach, w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz Chinach. Na tym pierwszym rynku obie konsole szły jednak łeb w łeb – po Xboxa sięgnęło 50,18% klientów zainteresowanych sprzętem dziewiątej generacji, a po PS5 – 49,8%. Znacznie większe dysproporcje odnotowano w Chinach, gdzie nowy Xbox zanotował 60,45-procentowy udział w rynku. Równie wysoki wynik odnotowano w Meksyku, gdzie stosunek sprzedanych konsol dziewiątej generacji wyniósł 62,27:37,73 na korzyść sprzętu Microsoftu.

Z kolei w Polsce to PlayStation 5 okazała się sprzętem pierwszego wyboru - jedynie 36,79% graczy zainteresowanych zakupem najnowszych konsol zdecydowało się zainwestować w Xboxa. Na rodzimym rynku Sony nie dało Microsoftowi żadnych szans - tam udział Xboxa w liczbie sprzedanych konsol dziewiątej generacji wyniósł zaledwie 1,51%. Eksperci z GamingSmart opublikowali mapę poglądową, która najlepiej ukazuje dominację PlayStation 5 w skali globalnej:

Źródło: GamingSmart

Warto jednak zauważyć, że Microsoft powoli odrabia stratę do swojego japońskiego konkurenta. W 2018 roku udział Xboxa w sprzedaży konsol telewizyjnych wynosił 25,29%, a już w 2019 wzrósł do 37,41%. Debiut dziewiątej generacji wywindował pozycję tej platformy do poziomu 39,29%. Nie można zatem wykluczyć, że w perspektywie kilkunastu miesięcy walka pomiędzy platformami zaostrzy się i nowy Xbox będzie w stanie na równi rywalizować w tej branży z dotychczasowym liderem.