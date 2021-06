Psi Patrol Film - zwiastun kinowej wersji popularnego serialu. Bohaterskie pieski ruszają do akcji

materiały prasowe

Psi Patrol to bardzo popularna kreskówka dla najmłodszych, która w tym roku doczeka się wersji kinowej. Psi Patrol Film, podobnie jak serial, skoncentruje się na bohaterskich pieskach i chłopcu, którzy niosą pomoc potrzebującym.

W dubbingowej obsadzie znajdą się takie znane osobistości i aktorzy, jak Kim Kardashian West, Jimmy Kimmel, znany z serialu Młody Sheldon Iain Armitage, Yara Shahidi (Czarno to widzę), Dax Shepard (Kochany bajzel), Marsai Martin (Czarno to widzę), Tyler Perry, Randall Park (Przepis na amerykański sen) a także Will Brisbin. Spin Master Corp, Nickelodeon Movies oraz Paramount Pictures odpowiadają za powstanie filmu, a reżyseruje Cal Brunker. Funkcję producentów objęli Jennifer Dodge i Ronnen Harary.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun, plakat oraz nowe zdjęcia:

Psi Patrol Film

Przypomnijmy, że premiera serialu Psi patrol miała miejsce 12 sierpnia 2013 roku na kanale Nickelodeon. Premiera filmu w Polsce już 3 września 2021 roku.