Twórca Lost powraca z nowym serialem. Max pokazał zwiastun Duster!

Platforma Max pokazała pełny zwiastun serialu Duster, który zapowiada historię osadzoną w stylowych latach 70. Współtwórcami i współshowrunnerami serialu są J.J. Abrams oraz LaToya Morgan. Pierwszy sezon będzie liczył osiem odcinków.

Obejrzyjcie i oceńcie sami! Projekt ogłoszono w 2020 roku. Abramsowi i Morgan zajęło sporo czasu, by doprowadzić go do realizacji.

Duster – opis fabuły

Historia skupia się na pewnym siebie kierowcy pracującym przy ucieczkach z napadów (Josh Holloway), którego życie i praca w kryminalnym syndykacie zmieniają się z niebezpiecznych w szalenie głupio zabójcze, gdy do miasta przybywa młoda agentka (Rachel Hilson), by rozbić mafijną rodzinę.

W obsadzie są Josh Holloway, Rachel Hilson, Keith David, Sydney Elisabeth, Greg Grunberg, Camille Guaty, Asivak Koostachin, Adriana Aluna Martinez oraz Benjamin Charles Watson. Josh Holloway współpracował wcześniej z Abramsem przy hicie Lost.

Duster pojawi się już w maju. Pierwszy odcinek zostanie udostępniony w Polsce w nocy z 15 na 16 maja 2025 roku. Kolejne odcinki będą publikowane co tydzień.