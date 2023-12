Psi Patrol: Wielki film online. Gdzie oglądać na VOD?

foto. materiał prasowy

Psi Patrol: Wielki film to pełnometrażowa wersja bajki na którą do Polskich kin wybrało się ponad milion widzów. Opowieść o grupie nieustraszonych piesków w składzie Chase, Rubble, Zuma, Sky, Marshall i Rocky oraz ich przywódcy Rajderze cieszy się wielką popularnością. Jest to dobrze mądrze wymyślona produkcja, która uczy dzieci pozywanych zachowań społecznych. Od dziś film jest dostępny w wersji online.

Psi Patrol: Wielki film online - platformy i ceny

Psi Patrol: Wielki film jest dostępny od dziś na platformach streamingowych – jak zwykle w różnych opcjach, ale na razie w jednej cenie.

Rakuten oferuje wypożyczenie filmu za 54,99 zł;

iTunes umożliwia zakup za 54,99 zł.

Prime Video umożliwia zakup za 54,99 zł

Psi Patrol: Wielki film online – zwiastun

Psi Patrol: Wielki film – opis fabuły

W sequelu filmu w Adventure City wyląduje magiczny meteor, który da szczeniakom z Psiego patrolu super moce. Dla Skye, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy obrót, gdy arcy-rywal piesków, Humdinger, ucieknie z więzienia i połączy siły z szalonym naukowcem, aby ukraść super moce dwóm złoczyńcom. Los Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Skye będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić największą różnicę.