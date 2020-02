Ptaki Nocy - są recenzje filmu. Co krytycy sądzą o produkcji?

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) to najnowsze widowisko oparte na komiksach DC o przygodach tytułowej drużyny bohaterek, w której skład wchodzą między innymi Harley Quinn, Czarny Kanarek i Łowczyni. W tym momencie w serwisie Rotten Tomatoes znajduje się 45 recenzji produkcji, z czego 41 jest pozytywnych i tylko 4 negatywne, co daje procentowy wynik 91% ze średnią ocen 7,16/10.

W pozytywnych recenzjach krytycy chwalą scenarzystkę Christinę Hodson oraz reżyserkę Cathy Yan, które stworzyły naprawdę zwariowaną historię, która niesie ze sobą feministyczny wydźwięk. Jednak jak to pięknie ujął jeden z dziennikarzy nie jest to feministyczny slogan wymyślony w salach konferencyjnych, a pokazana z lekkością relacja bohaterek, które wcale nie chcą być wzorami do naśladowania, tylko dobrze się bawić. Wielkie słowa uznania zbiera obsada na czele z Margot Robbie, której według krytyków ten film jako Harley Quinn wreszcie pozwolił w pełni wybrzmieć. Jednak pozostałe członkinie tytułowej drużyny również wnoszą sporo świeżości i każda z nich ma swoją historię i cechy, dzięki którym mają zyskać przychylność widzów. Natomiast Ewan McGregor jako antagonista, Czarna Maska bardzo dobrze łączy w sobie niedojrzałość, chłopięcość swojej postaci z mrokiem i czymś złowrogim. Ogromne pochwały zbierają sceny akcji, które są szalone, brutalne, ale przy tym bardzo pomysłowe.

Natomiast w nielicznych, negatywnych recenzjach możemy przeczytać, że nie ma tego balansu między humorem a akcją jak choćby w Deadpoolu. Zdecydowanie więcej postawiono na widowiskowe sekwencje, a nie skupiono się na humorze i historii. Dziennikarze zarzucają również niewykorzystanie potencjału postaci z tytułowej drużyny, szczególnie Łowczyni granej przez Mary Elizabeth Winstead. Dostaje się również zaburzeniu narracji poprzez retrospekcje, które pojawiają się w produkcji.

Ptaki Nocy - premiera filmu w Polsce już 7 lutego.