Ptaki Nocy - Warner Bros, zmienia tytuł filmu w USA. Próba ratowania wyników?

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) miały premierę 7 lutego 2020 roku. Film zadebiutował w USA i na świecie poniżej przedpremierowych prognoz, więc był to problem dla Warner Bros. Informowaliśmy Was o wielu powodach takiego stanu rzeczy, wśród których był zły tytuł sugerujący, że jedyna rozpoznawalna postać, Harley Quinn, nie odgrywa tutaj znaczącej roli, a to nieprawda, ponieważ jest to głównie historia o niej.

Dlatego też Warner Bros. zaczyna reagować i ma świadomość tego błędu. W USA w sieci kin AMC oraz Cinemark film dostępny jest już pod nowym tytułem, który brzmi: Harley Quinn: Birds of Prey. Rzecznicy Warner Bros. nie komentują tej decyzji i nie wiadomo, czy ta zmiana zostanie też wprowadzona poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Pomimo rozczarowującego otwarcia, wszystko jednak wskazuje, że Ptaki Nocy będą w stanie się odbić, ponieważ do końca marca 2020 roku nie ma wielkiej konkurencji ze strony wysokobudżetowych hitów. Następny weekend pokaże, czy ten film może mieć tzw. długie nogi w kinach, czyli mieć szansę na dłuższe zainteresowanie i niskie spadki frekwencji.