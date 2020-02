Ptaki Nocy - wynik w box office rozczarowuje. Jakie przyczyny tak złego otwarcia?

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) miały premierę w amerykańskich kinach 7 lutego 2020 roku. Film zebrał na otwarciu zaledwie 33,2 mln dolarów. Jest to wynik dużo poniżej oczekiwań, bo prognozy przedpremierowe zwiastowały otwarcie w wysokości 50-55 mln dolarów. Zainteresowanie jest mniejsze pomimo pozytywnych recenzji. Tego samego dnia film trafił również na ekrany 78 krajów, z których zebrał 48 mln dolarów. Tutaj również jest to otwarcie poniżej oczekiwań, czyli 60-70 mln dolarów. Sumują na koncie 81,2 mln dolarów przy budżecie 97 mln dolarów (plus koszty promocji).

W analizach amerykańskich dziennikarzy czytamy, że przyczyną jest przede wszystkim decyzja o zrobieniu tego filmu w kategorii wiekowej R (film niewskazany dla osób poniżej 17 roku życia), która nie pozwoliła pójść do kina osobom będącym fanami Harley Quinn dzięki Legionowi samobójców oraz animacjom skierowanym do młodszego odbiorcy. To główna grupa docelowa, w której Harley Quinn jest najbardziej popularna. Problemem jest również to, że w tym okresie w kinach są tylko filmy z tą kategorią wiekową, więc Ptaki Nocy na tym tle niczym się nie wyróżniły. Zwłaszcza że nie ma tutaj bardzo obrazowej przemocy - więcej jest wulgaryzmów w dialogach generujących decyzję o kategorii.

Eksperci zwracają uwagę też na fatalną promocję, która nie stworzyła świadomości w opinii publicznej, że rozmawiamy nie o filmie, ale o wielkim wydarzeniu - tak jak przeważnie ma to miejsce przy największych produkcjach. Podobno przyczyną tej sytuacji nie są błędy marketingowe, ale brak materiału w lipcu, kiedy to odbywał się San Diego Comic-Con 2019, na którym można było zacząć budować coś wielkiego. Okazuje się, że pierwsze pokazy testowe wypadały słabo i wówczas nadzorca filmów DC, Walter Hamada, dał stosowne uwagi poprawiające jakość Ptaków Nocy, która po premierze została doceniona. Przez to jednak ekipa marketingowa nie miała przez długi czas, czym promować ten film, a potem, gdy materiał już był, obrana przez nich droga okazała się błędna.

Dziennikarze zwracają uwagę na zły termin premiery, ponieważ lepszy efekt byłby 14 lutego, gdy ten film miał pierwotnie zadebiutować, oraz bardzo późną decyzję o starcie sprzedaży biletów, która nastąpiła niecałe 2 tygodnie przed premierą. To była sugestia, że albo nikt nie chce, albo nie wie, jak zbudować atmosferę wydarzenia wokół Ptaków Nocy.

Scott Mendelsohn z Forbesa, jeden z najbardziej uznanych dziennikarzy zajmujących się analizą box office, zarzuca Warner Bros. błąd z tytułem, ponieważ film opowiada o Harley Quinn, powinna ona być pierwsza w tytule. Ptaki Nocy są w tle tej historii, a do tego przeciętny kinomaniak nie ma zielonego pojęcia, kim one są. Z jego wniosków wynika, że dopisanie Harley Quinn w podtytule sugerowało widzom, że jej rola jest mniejsza, a to obniżało zainteresowanie.

Jedną z przyczyn jest też powiązanie z Legionem samobójców, który był komercyjnym hitem dzięki różnym gwiazdom, na czele z Willem Smithem, Jaredem Leto i Margot Robbie jako Harley Quinn, a nie tylko jednej postaci. Do tego pojawił się nawet Ben Affleck w roli Batmana. To budowało zupełnie inne zainteresowanie, ponieważ niektóre nazwiska zdaniem Mendelsohna sprzedają film. Problemem jest fakt, że Margot Robbie i Ewan McGregor są znani, lubiani, ale nie są to nazwiska, które potrafią sprzedać bilety - to nie jest ten poziom, a obsada Ptaków Nocy głównie jest złożona z kompletnie nieznanych osób dla szerszej publiczności. To też ma związek z tym, że Harley Quinn jest jedyną rozpoznawalną postacią wśród widzów nieznających komiksów, a oni są większością publiczności na tego typu filmach. Dziennikarz uważa, że Warner Bros. i producenci przeszacowali popularność Harley Quinn.

Sugeruje się również, że Bad Boys for Life był tak wielkim wydarzeniem przyciągającym widzów do kin, że Ptaki Nocy nie potrafiły już wywołać żadnych emocji i zainteresowania. Wiemy, że wiele osób nie chodzi co tydzień do kin. A wspomniana kiepska promocja również odegrała tu rolę.

Na razie eksperci nie chcą oszacować, czy rozmawiamy o klapie, czy tylko ostatecznie o filmie zarabiającym poniżej oczekiwań. W najbliższym czasie nie ma żadnej konkurencji, więc na razie nikt nie chce prognozować porażki tego filmu. Zarobi mniej, niż wszyscy by chcieli, ale wszystko wskazuje na to, że zebranie 200 mln w skali globalnej jest w zasięgu i pozwoli wyjść producentom na zero. Kolejny weekend i informacje o spadkach pozwolą dowiedzieć się, jaka będzie przyszłość.

