Puchatek: Krew i miód - pierwsze reakcje. Horror jest krwawy, brutalny i śmieszny jak diabli

Puchatek: Krew i miód to nowy horror z udziałem postaci, którą większość widzów pamięta z dzieciństwa jako sympatycznego misia ze Stumilowego Lasu. Ta niezależna produkcja, możliwa dzięki temu, że Disney nie ma już wyłącznych praw do tytułu, od początku budziła wielkie zainteresowanie internautów. I wreszcie pojawiły się pierwsze reakcje po seansie, dzięki którym możemy przekonać się, jak ten ciekawy eksperyment się udał.

Zobaczcie wypowiedzi widzów poniżej i dajcie znać, czy obejrzelibyście krwawą rzeź z Kubusiem Puchatkiem.

Puchatek: Krew i miód - pierwsze reakcje

Puchatek: Krew i miód trafił już do niektórych kin. Część widzów miała okazję wreszcie zobaczyć go po szumnych zapowiedziach, więc w Internecie pojawiły się pierwsze reakcje i recenzje. Większość z nich jest pozytywna: jest krwawo, brutalnie i śmiesznie jak diabli. Część oglądających liczy nawet na to, że projekt zamieni się we franczyzę. Zresztą, to życzenie - biorąc pod uwagę wypowiedzi twórców o kolejnych filmach z narkomanką Dzwoneczkiem i krwiożerczym Bambi - prawdopodobnie wcale nie jest niemożliwe do spełnienia.

#WinnieThePoohBloodandHoney to film klasy B na maksa. Bardziej krwawy niż straszny.

https://twitter.com/MichaelGrant_CJ/status/1626042717317783552

Kubuś Puchatek: Krew i miód jest całkowicie niedorzeczny, przezabawny i cieszę się, że zapłaciłem za obejrzenie go. Niektóre decyzje, dotyczące oświetlenia i kadrowania, były świetne. #WinnieThePoohBloodandHoney

https://twitter.com/mattbo_0/status/1626031032653819905

Tak, @poohbandh by WSPANIAŁY 🐻 [...] Absolutnie wart ceny biletu. Nie mogę się doczekać sequela 🤣

https://twitter.com/adamncheek/status/1626036880671137793

Mogę śmiało powiedzieć, że był to najgłupszy film od czasu The Room. Ludzie śmiali się po 90 sekundach i śmiali się dalej, gdy pojawiły się już napisy końcowe. Może być kultowym hitem wśród studentów. Jest dokładnie taki, jak można było oczekiwać, czasem lepszy, czasem gorszy. Głównie gorszy.

https://twitter.com/kenbruno/status/1626034321617215489

#WinnieThePoohBloodandHoney to najśmieszniejszy film, jaki widziałem od lat. Jest taki zły, ale jednocześnie sprawia tak dużą frajdę. Gdybym był krytykiem, dałbym mu 3/10, ale nie jestem, więc wystawiam 20/10.

https://twitter.com/joe_fayant/status/1626034329422819329

Wow! #WinnieThePoohBloodandHoney nie miał prawa być aż tak zabawny, ale był! Dawajcie sequel!

Puchatek: Krew i miód - zdjęcia

Puchatek: Krew i miód

Puchatek: Krew i miód - o czym jest horror?

Puchatek: Krew i miód to horror, w którym Kubuś Puchatek razem z Prosiaczkiem planują masakrę po tym, jak zostają zostawieni przez Christophera Robina. W obsadzie, podanej na stronie IMDb, można znaleźć między innymi Amber Doig-Thorne, Maria Taylor i Danielle Scott. Za projekt odpowiada niezależny twórca Rhys Frake-Waterfield, który planuje już kolejny filmy: także mają polegać na koncepcie bajkowych postaci w mrocznej odsłonie.

