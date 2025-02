Nowy Punisher będzie miał: akcję, patos i emocje. Co Jon Bernthal wniesie do MCU?

Marvel

Entertainment Weekly opublikowało nowe informacje w sprawie tajemniczego projektu Marvela z Punisherem w roli głównej. Według portalu na czele produkcji stanie Reinaldo Marcus Green. Napisze również scenariusz wraz z Jonem Bernthalem, który gra Punishera.

Punisher z MCU będzie miał: akcję, patos i emocje

To historia pełni akcji, ale ma też w sobie patos i emocje, których oczekuje się po historii Franka Castle'a. To takie ekscytujące – powiedział Brad Winderbaum, szef Marvel Television, portalowi Entertainment Weekly.

Winderbaum wyjawił również, że pomysł na solową historię Punishera wpadł im do głowy podczas produkcji serialu Daredevil: Born Again, w którym Matt Murdock zwerbuje do pomocy swojego byłego brutalnego sojusznika. Nie wiadomo, jaką będą mieć misję, ale z pewnością będzie to brudna robota.

Co Jon Bernthal wniesie do MCU?

Bernthal to aktor pokoleniowy – dodał Winderbaum. – Jest niesamowity i niesamowite jest to, co wnosi do swoich ról, a szczególnie Franka Castle'a. Jest również świetnym pisarzem. Zna postać na wylot. Poza tym kocham Punishera, ale w szczególności Punishera Jona Bernthala. Pomysł, że jest teraz częścią MCU i może wnieść coś do większego uniwersum, szczególnie ten bardziej przyziemny klimat, jest ogromną szansą, a dla fana – spełnieniem marzeń.

Wcześniej potwierdzono, że solowy projekt o Punisherze będzie w formacie Special Presentation, w ramach którego powstał już Wilkołak nocą i specjalny świąteczny odcinek Strażników Galaktyki. Nie znamy jeszcze szczegółów fabuły ani daty premiery produkcji.

