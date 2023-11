Putin z pampersem; są też fekalia. Zwiastun koncepcyjny filmu Patryka Vegi

fot. zrzut ekranu

Putin to pierwszy anglojęzyczny film w reżyserii Patryka Vegi, który od tego momentu przyjmuje pseudonim Besaleel. Trailer został przez niego opublikowany w mediach społecznościowych oraz na YouTubie. Zobaczcie sami, co przygotował. Wygląda na to, że jest to drugi zwiastun koncepcyjny, ponieważ prace na planie wciąż się nie rozpoczęły, a casting jeszcze trwa.

Putin - zwiastun dla dorosłych

Wcześniej The Hollywood Reporter opublikował obszerny materiał o wizji Besaleela. Jak reżyser zapewniał, ma być to thriller polityczny, który naszkicuje psychologiczny portret Putina. Planuje on pokazać powiązanie prezydenta Rosji z przestępczością zorganizowaną, gdy był burmistrzem Petersburga i jego podejście do polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej. Besaleel dodał tak w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem: to artystyczny protest przeciwko wojnie rosyjskiego dyktatora w Ukrainie.

- Chcę, by postacie świętych i demonów w moim filmie perfekcyjnie mieszały się ze światem ulic Petersburga pełnych zaniedbanych ludzi z cierpiącymi rosyjskimi duszami.

