Twórcy Detroit: Become Human mogą stworzyć grę w uniwersum Gwiezdnych Wojen

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Francuskie studio Quantic Dream znane jest jako autorzy narracyjnych gier przygodowych, które niektórzy określają mianem "interaktywnych filmów". Deweloperzy mają na koncie m.in. ciepło przyjęte Heavy Rain i Detroit: Become Human, które dostępne były na konsolach Sony, a z czasem trafiły też na PC. Okazuje się, że studio to może teraz pracować nad projektem na licencji i to nie byle jakiej - doniesienia branżowych insiderów wskazują na to, że zajmują się oni marką Gwiezdne Wojny.

O sprawie poinformował Tom Henderson. Na jego profilu na Twitterze pojawiła się grafika z Detroit: Become Human, na którą wklejono dwa miecze świetlne. Henderson polubił też praktycznie wszystkie odpowiedzi na ten tweet, w których internauci pisali coś na temat gry Star Wars od Quantic Dream.

Na ten temat wypowiedział się też francuski youtuber, Gautoz. W jednym ze swoich wideo powiedział, że QD zakończyło współpracę z Sony i podpisało umowę z firmą Disney. Redaktorzy serwisu DualShockers przeprowadzili zaś małe śledztwo dziennikarskie i nawiązali kontakt z osobą znajdującą się blisko Quantic Dream. Dowiedzieli się od niej, że prace nad nową grą w uniwersum Gwiezdnych Wojen trwają już od około 18 miesięcy.