Queen Of The South skończy się na 5. sezonie. "Zaserwujemy widzom zakończenie, na jakie zasługują"

fot. materiały prasowe

Queen of the South to serial z Alice Bragą w roli głównej, którego 5. sezon już wkrótce doczeka się premiery. Okazuje się jednak, że opóźniona przez pandemię koronawirusa, nadchodząca odsłona produkcji będzie jednocześnie ostatnią serią. Serial USA Network skończy się bowiem na 5. sezonie, który będzie liczyć 10 odcinków.

Przypomnijmy, że Queen Of The South przybliża historię Teresy Mendozy - kobiety, która po tym, jak jej chłopak zostaje zamordowany, jest zmuszona uciekać z Meksyku i szukać szczęścia w Stanach Zjednoczonych. Tam spotyka osobę ze swojej przeszłości, z którą zawiązuje sojusz i rozpoczyna pracę w grupie przestępczej związanej z narkotykami.

Producentami wykonawczymi Queen Of The South są Dailyn Rodriguez, Ben Lobato oraz David Friendly. Oto, co mieli do powiedzenia o przygodzie z serialem i nadchodzącym sezonie:

Nie moglibyśmy być bardziej dumni z naszej obsady i ekipy, które towarzyszyły nam w tej niezwykłej podróży. Nie możemy się doczekać, by podzielić się z oddanymi widzami wystrzałowym finałowym sezonem. Zaserwujemy widzom zakończenie, na jakie zasługują. Oczywiście ten serial nie mógłby powstać bez utalentowanej i niestrudzonej Alice Bragi, która przywołała naszą królową do życia.

W 5. sezonie zobaczymy również Molly Burnett w roli Kelly Anne, członkini kartelu Mendozy, oraz Pashę Lychnikoffa jako oligarchę kryminalnego świata.

Queen Of The South - premiera 5. sezonu w USA 7 kwietnia na USA Network.