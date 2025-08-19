Reklama
Kolejny projekt Quentina Tarantino to nie film. Prace rozpoczną się w styczniu

Quentin Tarantino planował nakręcenie dziesiątego i zarazem ostatniego filmu. Wielu widzów interesował ten projekt, ponieważ miał być wisienką na torcie jego udanej kariery. Na razie schodzi jednak na dalszy plan – artysta postanowił na jakiś czas przenieść się na deski teatru.
Tarantino. Nieprzewidywalny geniusz Znak
61-letni filmowiec, znany z takich tytułów jak Kill Bill, Bękarty wojny i Django, w podcaście The Church of Tarantino wyjawił, że jego następny projektem nie będzie wcale film, a spektakl teatralny. I fani mogą spodziewać się go szybciej niż później.

Sztuka jest już napisana. To absolutnie mój kolejny projekt na liście. Zaczniemy prace w styczniu – zdradził Quentin Tarantino.

Następnie dodał, że spektakl prawdopodobnie pochłonie kilka następnych lat jego życia, tym samym opóźniając nakręcenie dziesiątego i ostatniego filmu w jego karierze.

Prawdopodobnie zajmie to od półtora roku do dwóch lat mojego życia. Jeśli okaże się sukcesem i będę musiał objechać z nim świat... Przygotowuję się na sukces. Jeśli za to okaże się porażką, pójdzie bardzo szybko. Ale zaczynając od zera, prawdopodobnie minie rok, zanim będzie można go w ogóle pokazać publiczności.

Co z dziesiątym i ostatnim filmem Tarantino? 

Quentin Tarantino nie zdradził żadnych szczegółów na temat przygotowywanego spektaklu teatralnego oprócz tego, że planuje zorganizować premierę na West Endzie w Londynie. Tak czy owak, zapowiada się na to, że kino będzie musiało na niego jeszcze trochę zaczekać

Jeśli chodzi o jego ostatni i dziesiąty film, na razie wiemy jedynie, że nadal planuje go nakręcić. Wcześniej pracował nad projektem zatytułowanym The Movie Critic, w którym wziął sobie za cel nakręcenie ciekawego filmu o jednym z najnudniejszych zawodów świata – krytyku filmowym. Ostatecznie jednak poddał się i uznał, że nikt nie chciałby czegoś takiego oglądać. 

Źródło: worldofreel.com

