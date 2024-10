Radek Rak, laureat Nike, stworzył grę paragrafową o niezwykłym kocie

Muduko

Dunder albo kot z zaświatu to książka, która jest jednocześnie grą – czytelnik może decydować, w którym kierunku rozwinie się fabuła. Radek Rak przygotował rozbudowaną, wielowątkową opowieść, w której po przeczytaniu fragmentu podejmuje się decyzje o dalszych losach tytułowego kota.

Dunder to mówiący kot czarownicy, który ma skłonność do robienia nie do końca przemyślanych rzeczy. W efekcie musi ratować przyjaciół i udać się na wyprawę - a o jej przebiegu i losach będziemy decydować my.

Radek Rak to ceniony pisarz fantastyki. Otrzymał liczne środowiskowe wyróżnienia, a także Literacką Nagrodę Nike za powieść Baśń o wężowym sercu, a jego najnowsze dzieła to dwa pierwsze tomy serii fantasy Agla - Alef i Aurora.

Dunder albo kot z zaświatu ukaże się nakładem wydawnictwa Muduko już 24 października.

Dunder albo kot z zaświatu - wygląd gry paragrafowej

Dunder albo kot z zaświatu - okładka

Dunder albo kot z zaświatu - opis gry paragrafowej

„Dunder albo kot z zaświatu” to zwariowana i magiczna przygoda mówiącego kota pewnej nowoczesnej wiedźmy, który – niezbyt mądrym żartem – uruchamia lawinę koszmarnych zdarzeń. Gracze-czytelnicy zdecydują, jak potoczy się ta historia, wybierając drogi, którymi ma podążyć Dunder, by wyplątać się z trudności.

Kogo spotka na swojej drodze, podróżując przez rzeczywiste i mityczne krainy? Słowiańskich bogów, trójgłowego smoka, Krzysztofa Gołębia, a może nawet zombie i upiory?

Tę książkę można czytać na wiele sposobów, za każdym razem wskazując Dunderowi inną drogę i za każdym razem przecierać oczy ze zdziwienia, co też za kolejne wariactwo wymyślił dla swojego czytelnika Autor.