Raport Pileckiego - Ministerstwo Kultury zmienia reżysera filmu. Projekt zostanie dokończony z nowym scenariuszem

foto. wikipedia

Jak informowaliśmy w zeszłym roku w planach jest kolejny, polski film historyczny. To Raport Pileckiego opowiadający o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który na ochotnika trafił do Auschwitz, aby przygotować raport o ludobójstwie. Za reżyserię projektu odpowiada Leszek Wosiewicz. A raczej odpowiadał, ponieważ Ministerstwo Kultury oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przerwały zdjęcia do projektu i postanowiły zmienić reżysera. Film ze zmienionym scenariuszem dokończy Krzysztof Łukaszewicz (Karbala). Wosiewicz w rozmowie z WP potwierdził tę informację i wyjawił, że w tym momencie jest jedynie opiekunem artystycznym produkcji.

wfdif.pl

Zdjęcia do widowiska rozpoczęto w sierpniu 2019 roku i trwały do czerwca 2020 roku. Zanim Wosiewicz został zwolniony ukończono około 70 procent ujęć na podstawie scenariusza, który liczy kilkaset stron. Rotmistrza gra Przemysław Wyszyński.

Dla przypomnienia powstaje również drugi film o rotmistrzu, Ochotnik, z budżetem około 150 milionów złotych. Projekt ma podobno być tworzony w koprodukcji z dużym studiem amerykańskim i amerykańską obsadą.