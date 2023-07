Ratchet & Clank: Rift Apart trafiło na PC. Wiemy już, jak gra działa na dysku HDD

fot. SIE

Ratchet & Clank: Rift Apart, do niedawna dostępne wyłącznie na PlayStation 5, doczekało się pecetowego portu. Pierwsze opinie na jego temat są bardzo optymistyczne i na platformie Steam gra może pochwalić się 83% pozytywnych recenzji. Gracze chwalą zarówno samą rozgrywkę, jak i dopracowaną optymalizację, choć można natrafić również na komentarze o pewnych problemach technicznych. Te jednak najpewniej zostaną wyeliminowane w niedalekiej przyszłości za sprawą aktualizacji.

Przy okazji dowiedzieliśmy się również, jak Rift Apart działa na dyskach HDD. Warto bowiem przypomnieć, że pojawienie się tej gry jedynie na PS5 tłumaczono tym, że szybki dysk tej konsoli był niezbędny do działania tej produkcji. I coś w tym rzeczywiście jest, bo bez niego produkcja studia Insomniac Games zachowuje się w nietypowy sposób. Podczas podróży między różnymi wymiarami (co na konsoli Sony dzieje się błyskawicznie), widzimy znaczny spadek płynności i wstrzymanie rozgrywki na około minutę. Dopiero po upływie tego czasu można kontynuować zabawę. Możecie zobaczyć to na materiale wideo, jaki opublikował w sieci John Linneman z Digital Foundry.

https://twitter.com/dark1x/status/1684223191776911360