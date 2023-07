Pracowali przy Hi-Fi Rush i Final Fantasy 16. Teraz są własnością Capcomu

fot. Capcom

Swordcanes to studio, które specjalizuje się w modelowaniu postaci 3D, tworzeniu otoczenia oraz animacji. Wcześniej mieli okazję pracować między innymi nad Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush czy New Pokemon Snap, a także nad ważnymi tytułami Capcomu. To właśnie ta ostatnia firma zdecydowała się na przejęcie tego zespołu, by "znacząco wzmocnić swoje zdolności rozwojowe i technologiczne".

Japońska firma wybrała się się na zakupy, bo ma je za co robić. Capcom ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego i mają oni powody do zadowolenia. Ogólna sprzedaż netto wzrosła o 74% i wyniosła 43,9 miliarda jenów (312 milionów dolarów). Firma przypisała te wyniki sukcesowi gry Street Fighter 6, która sprzedała się w liczbie dwóch milionów egzemplarzy w ciągu miesiąca od premiery 2 czerwca 2023 roku. Znakomicie sprzedawał i nadal sprzedaje się również Resident Evil 4 Remake.

Zakup Swordcanes w pewien sposób można uznać za prezent urodzinowy. W zeszłym miesiącu Capcom świętował swoje 40. urodziny, co celebrowano komunikatem o sprzedaży około 500 milionów kopii gier japońskiego wydawcy na całym świecie.