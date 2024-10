Powstaje nowa gra z serii Rayman. W projekt zaangażowany jest twórca marki

fot. Ubisoft

Jak wynika z komunikatu prasowego, prace są obecnie na etapie „eksploracyjnym”, co oznacza, że studio bada różne możliwości związane z marką, ale gra wciąż znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Co więcej, do projektu powrócił sam Michel Ancel – twórca Raymana, który występuje w roli konsultanta.

Zainteresowanie powrotem Raymana może również wynikać z doświadczeń studia Ubisoft Montpellier, które niedawno zakończyło prace nad grą Prince of Persia: The Lost Crown, wysoko ocenianą metroidvanią. W ubiegłym tygodniu firma ogłosiła, że część zespołu pracującego nad Prince of Persia została przeniesiona do innych projektów. Już wcześniej można było natrafić na nieoficjalne doniesienia, że to właśnie Rayman jest jednym z nich.

Spekulacje na temat nowego Raymana nabrały tempa po doniesieniach Insider Gaming, które sugerowały, że powstaje remake klasycznej gry z tej serii. Potwierdzenie od Ubisoftu, że prace są prowadzone w ramach „eksploracji marki”, wskazuje na otwartość na różne pomysły, w tym potencjalnie na odświeżenie oryginalnej, dwuwymiarowej przygody Raymana z 1995 roku.

Ostatni raz Raymana widzieliśmy w gościnnym występie w grze Mario + Rabbids: Sparks of Hope na Nintendo Switch. Z kolei jeśli chodzi o pełnoprawną odsłonę sympatycznego bohatera, to był to tytuł Rayman Legends, który zadebiutował ponad 10 lat temu.