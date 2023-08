Rayman powraca w Mario + Rabbids: Sparks of Hope! Zwiastun przedstawia DLC z bohaterem świetnych platformówek

fot. Ubisoft

Już 30 sierpnia gra Mario + Rabbids: Sparks of Hope otrzyma trzeci dodatek, w którym gracze będą mieli okazję wcielić się w Raymana, bohatera popularnych niegdyś gier platformowych. Rozszerzenie zatytułowane Rayman in the Phantom Show przeniesie bohaterów do tajemniczego wymiaru, w którym zmierzą się oni z zupełnie nowymi wyzwaniami.

Do sieci trafił zwiastun nadchodzącego DLC. W materiale można zapoznać się z krótkimi fragmentami rozgrywki. Widzimy na nich między innymi, jak Rayman skacze i łapie się zawieszonych w powietrzu obręczy tak jak w swojej głównej serii.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Rayman in the Phantom Show (zwiastun DLC)

Warto zaznaczyć, że jest to powrót Raymana do świata gier po dłuższej przerwie. Ostatnią "dużą" odsłoną serii o sympatycznym bohaterze było bowiem Rayman Legends z 2013 roku. Później doczekaliśmy się jeszcze kilku gier mobilnych: Rayman Fiesta Run, Rayman Adventures i Rayman Mini.