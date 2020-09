Razer odcina kable. Popularne sprzęty gamingowe przechodzą na bezprzewodowość

Źródło: Razer

Razer ma na swoim koncie wiele gamingowych gadżetów, które cieszą się sporym zainteresowaniem wśród graczy. Niestety tylko część z nich potrafi komunikować się z komputerem bezprzewodowo, sztandarowe linie produktowe przez lata były uzależnione od kabli. Aż do teraz. Firma poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży trzech nowych akcesoriów gamingowych. Nie są to jednak zupełnie nowe produktu, a nowe, bezprzewodowe wersje cenionych gadżetów – producent odciął od kabli klawiaturę mechaniczną BlackWidow, słuchawki BlackShark oraz myszkę DeathAdder.

Wszystkie z wymienionych gadżetów pojawią się w wersji Pro i według producenta zapewnią satysfakcjonującą żywotność baterii. Razer DeathAdder V2 Pro przepracuje bez ładowania do 120 godzin w trybie Bluetooth i do 70 godzin podczas komunikacji za pośrednictwem technologii Razer HyperSpeed Wireless minimalizującej opóźnienia sygnału. Klawiatura Razer BlackWidow V3 Pro z wyłączonym podświetleniem może przepracować do 200 godzin, a słuchawki Razer BlackShark V2 Pro do 24 godzin. Z każdego sprzętu będziemy mogli skorzystać także w trybie przewodowym, dzięki czemu naładujemy je bez przerywania rozgrywki. To użytkownik zadecyduje, w jaki sposób będą komunikować się z komputerem.

Razer BlackWidow V3 Pro

Pod względem użytkowym nowe sprzęty zaoferują dokładnie to, do czego przyzwyczaiły nas poszczególne serie. Myszkę DeathAdder V2 Pro wyposażono w czujnik optyczny 20000 DPI, przełączniki, które przetrwają 70 milionów kliknięć, system konfigurowalnego podświetlenia oraz wbudowaną pamięć pozwalającą zapisać do 8 profili użytkownika. Podświetlane klawisze w BlackWidow V3 Pro przetrwają do 80 milionów kliknięć, klawisze multimedialne i konfigurowalne pokrętło ułatwi przystosowanie gadżetu do naszych potrzeb, a wbudowany moduł pamięci pozwoli zapisać do 5 spersonalizowanych układów klawiszowych. Z kolei słuchawki BlackShark V2 Pro wyposażono w poduszki z pamięcią kształtu, system dźwięku przestrzennego THX Spatial Audio, zintegrowane pokrętło głośności oraz czuły mikrofon.

Wszystkie gadżety trafiły do powszechnej dystrybucji na stronie producenta. Za myszkę Razer DeathAdder V2 Pro zapłacimy 150 €, za klawiaturę Razer BlackWidow V3 Pro 250 € a za słuchawki BlackShark V2 Pro Razer 200 €.