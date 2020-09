Razer będzie sprzedawał gumę dla graczy

Źródło: Razer

Razer wyprodukował kolejny nietuzinkowy produkt spożywczy z linii Respawn, aby ułatwić graczom życie. Po stworzeniu własnego napoju energetycznego przyszedł czas na gamingową gumę do żucia. Być może nie świeci się pełnym spektrum barw RGB jak gadżety z linii Chroma, ale według korporacji może wspomóc nas w rozgrywce.

O naszą skuteczność mają zadbać energetyzujące gumy do żucia Respawn By 5 dostępne w trzech smakach: odświeżająca mięta, arbuzowo-granatowa oraz tropikalny poncz. Gamingowe gumy powstały nie tylko po to, aby szpanować przed znajomymi razerowym opakowaniem, mają także w realny sposób wpłynąć na to, jak radzimy sobie w wirtualnym sportcie.

Aby poprawić nasze skupienie oraz czas reakcji, gumę wzbogacono witaminą B oraz ekstraktem z zielonej herbaty. Według Razera wspomaganie się Respawn By 5 podczas rozgrywki ma stanowić bezkofeinową alternatywę dla napojów energetycznych Razer Respawn. Jak przystało na stricte gamingowy gadżet, listki zabarwiono na czarno i zapakowano w jaskrawe opakowania.

Niestety, produkty spożywcze z linii Respawn dostępne są wyłącznie na amerykańskim rynku i nie należą do najtańszych gadżetów. Razer sprzedaje swoje gumy w dziesięciopakach zawierających łącznie 150 listków. Za taki zestaw trzeba zapłacić 28 dolarów.