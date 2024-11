To zawsze Agatha - będzie 2. sezon? Ten szczegół może być wskazówką

Fot. Disney+

Variety poinformowało, że To zawsze Agatha zostało zgłoszone, by wziąć udział w walce o Złote Globy, Emmy i inne prestiżowe nagrody dla Najlepszego serialu komediowego. Wymagania dla tej kategorii są wskazówką, że możemy dostać 2. sezon, choć na razie to tylko przypuszczenia.

Marvel decydując się na to, by To zawsze Agatha powalczyło w tej kategorii, jednocześnie wybrał jej silnych przeciwników, takich jak The Bear czy Misja: Podstawówka. Jak zauważył popkulturowy portal ComicBook, prawdopodobnie byłaby mniejsza konkurencja w dziale Najlepsza seria limitowana. Co to może oznaczać? Możliwe, że powodem do podjęcia takiej decyzji jest fakt, że Marvel planuje kolejną część przygód Agathy, a zasady jasno mówią, że tytuły walczące w gatunku Najlepsza seria limitowana muszą być kompletnymi historiami, których główni bohaterowie nie powracają w kolejnych sezonach.

Co prawda można się kłócić, że To zawsze Agatha i tak nie spełniałoby tych kryteriów, biorąc pod uwagę fakt, że w MCU raczej nie ma ostatecznych pożegnań - bohaterowie i aktorzy zawsze mogą wrócić, wiele z nich pojawia się na przestrzeni rożnych filmów i seriali, a studio znalazło nawet sposób, by przywrócić Roberta Downeya Jr. do franczyzy. W dodatku To zawsze Agatha nigdy nie było do końca samodzielną historią, biorąc pod uwagę fakt, że to spin-off hitu WandaVision.

Na pewno za 2. sezonem To zawsze Agathy przemawia fakt, że mimo początkowego sceptycyzmu, serial okazał się hitem, więc studio może chcieć wykorzystać ten sukces. Na razie pewne jest jednak tylko to, że Billy odegra jeszcze ważną rolę w MCU. Co sądzicie?