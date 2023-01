Razer Project Carol, czyli grający zagłówek do fotela gamingowego

fot. Razer

Razer przedstawia Project Carol, pierwszą na świecie poduszkę zagłówkową z dźwiękiem przestrzennym bliskiego pola i haptyką, która przenosi graczy w nowy świat dźwiękowego i dotykowego zanurzenia. Project Carol to najnowszy projekt koncepcyjny stworzony przez innowacyjny dział badawczo-rozwojowy Razera. Zespół ten zajmuje się badaniem i tworzeniem nowych projektów i idei, wpływających na przyszłe portfolio produktowe firmy. Ich pomysły zdobyły już liczne nagrody CES Innovation i Best of Show.

fot. Razer

Project Carol przenosi immersję i realizm na nowy poziom, dzięki inteligentnemu wykorzystaniu monitorów bliskiego pola do uzyskania wyraźnego i czystego dźwięku, sparowanego z dźwiękiem przestrzennym 7.1 dla wciągających wrażeń podczas rozgrywki. W przeciwieństwie do tradycyjnych głośników, dźwięk przestrzenny bliskiego pola w Project Carol zapewnia bliższy, bardziej bezpośredni dźwięk tylny, tworząc otulającą gracza przestrzeń dźwiękową. Project Carol jest zasilany przez wielokrotnie nagradzaną technologią Razer HyperSense. Poduszka przekształca dźwięki gry w haptyczne sprzężenie zwrotne w czasie rzeczywistym, pozwalając graczom poczuć wszystko za sobą, będąc umieszczonymi w samym środku akcji.

fot. Razer

Project Carol jest natywnie obsługiwany na komputerach PC i został zaprojektowany tak, aby dzięki elastycznym i regulowanym paskom pasować do wszystkich modeli foteli gamingowych, w tym popularnych linii Razera – Iskur i Enki. Po podłączeniu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej 2,4 GHz, Project Carol zapewnia do 8 godzin gry bez konieczności ponownego ładowania.

fot. Razer

Więcej informacji na temat Razer Project Carol można znaleźć tutaj.