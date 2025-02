Diuna 2 i Denis Villeneuve powinni zostać obsypani Oscarami. O tych słowach będzie głośno

materiały prasowe

Reklama

Czy Diuna: Część druga zasługuje na Oscara w najważniejszej kategorii dla najlepszego filmu? I czy Denis Villeneuve już tylko za swoje poprzednie dzieła powinien dostać "cztery" statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej? No cóż, z takiego założenia wychodzi jeden z akademików, który właśnie podzielił się dość zaskakującym stanowiskiem w sprawie twórczości Kanadyjczyka i jego najnowszego dzieła.

Serwis Variety jak co roku przedstawił na swojej stronie oscarowe typy 5 wypowiadających się anonimowo członków i członkiń Akademii. Jeden z nich był "wyraźnie zły" z powodu tego, że Diuna 2 nie powalczy o większą liczbę Oscarów 2025, wskazując później produkcję jako zwyciężczynię w kategoriach: najlepszy film, zdjęcia, scenografia, dźwięk i efekty specjalne. Bardziej niż powyższe typy uderza wyznanie tej samej osoby:

Nie wiem, jak to możliwe, że nowa Diuna nie została nominowana w każdej możliwej kategorii... A przecież ja nie znoszę science fiction!

Głosujący dodaje:

Ostatnio głosowałem na pierwszą część w prawie każdej kategorii. Jak to w ogóle możliwe, że Denis nie zdobył już czterech Oscarów (za reżyserię - przyp. aut.)? Nie rozumiem, jak studio i, co tu dużo mówić, my - głosujący, mogliśmy to tak spie...

Najgorsze filmy wybitnych reżyserów - ranking. Spielberg, Cameron, Zemeckis i inni

57-letni Denis Villeneuve jak do tej pory nie otrzymał Oscara. Był za to 4-krotnie nominowany w kategoriach: najlepszy reżyser (2016 za Nowy początek), najlepszy film i najlepszy scenariusz adaptowany (2021 za Diunę) i ponownie najlepszy film (w tym roku za Diunę 2).