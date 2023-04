Razer Stream Controller X, czyli gadżet dla streamerów

fot. Razer

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby przykuwać uwagę publiczności – zarówno w grach jak i w codziennym życiu towarzyskim. Dzięki 15 programowalnym przyciskom LCD w kompaktowej obudowie, streamerzy mogą z łatwością błyskać streamingowymi światłami, emitować niestandardowe dźwięki lub przełączać się między aplikacjami za pomocą jednego kliknięcia, przenosząc swoje transmisje na wyższy poziom.

Stream Controller X jest obsługiwany przez oprogramowanie Loupedeck, które zapewnia kompatybilność ze wszystkimi głównymi platformami do przesyłania strumieniowego, takimi jak OBS Studio, Twitch, Streamlabs, Adobe Premier Pro i innymi. Dzięki dostępowi do interfejsu użytkownika Loupedeck, streamerzy mogą z łatwością instalować popularne aplikacje, wtyczki, a nawet emotikony, aby jeszcze bardziej wzbogacać i ulepszać swoje transmisje. Streamerzy mogą wygodnie przeciągać i upuszczać ulubione aplikacje za pośrednictwem Loupedeck Marketplace, aby uzyskać nieograniczone możliwości personalizacji. Popularne wtyczki to Spotify, Philips Hue, Adobe Photoshop, a nawet Voicemod mogą pomóc w usprawnieniu procesu twórczego. Ponadto, cały pakiet oprogramowania Loupedeck zapewnia użytkownikom również dostęp do natywnych profili, które wstępnie skonfigurowano dla większej wygody i inspiracji. Każdy rozbudowany zestaw profili jest dostępny z gotowymi makrami i funkcjami, które można łatwo zmieniać w zależności od potrzeb użytkownika. To jeszcze bardziej zwiększa możliwości personalizacji Stream Controllera X do własnych potrzeb.

Aby ułatwić nawigację wizualną, Stream Controller X oferuje konfigurowalne ikony, umożliwiające streamerom tworzenie własnych dopasowanych motywów lub animowanych ikon GIF z ich ulubionymi postaciami, co pozwala na uzyskanie bardziej spersonalizowanych efektów. Zaprojektowane z myślą o wydajnej pracy wielozadaniowej, urządzenie umożliwia streamerom łatwe przełączanie się między wieloma profilami i tworzenie systemu folderów, który zapewnia im porządek podczas codziennych transmisji lub pracy. Każdy przycisk można zaprogramować jako makrofunkcję z wieloma łączami, aby zautomatyzować zsynchronizowane procesy, zwiększyć produktywność i usprawnić codzienne zadania. Dzięki kreatywnym opcjom dostosowywania użytkownicy mogą szybko robić zrzuty ekranu lub nagrywać materiał podczas transmisji, co ułatwia dzielenie się najważniejszymi wydarzeniami z publicznością.

Stream Controller X jest także wyposażony w odłączaną antypoślizgową podstawkę magnetyczną 50°, zapewniającą wygodny kąt widzenia i utrzymującą kontroler nieruchomo podczas długich i intensywnych sesji grania lub przesyłania strumieniowego.

Więcej informacji na temat Razer Stream Controller X można znaleźć tutaj.

RAZER STREAM CONTROLLER X

Wymagania systemowe:

Windows 10 (lub nowszy)

macOS X 10.14 (lub nowszy)

Oprogramowanie Loupedeck

Wielkość: 111 x 80.7 x 30mm

Waga: 146g (tylko Stream Controller X), waga podstawki: 177g

Interfejs: 15 przycisków typu switchblade

Podłączanie: Kabel USB-A do USB-C o długości 2 metrów

Kąt ekranu: 8 stopni (tylko Stream Controller X), 50 stopni (z dołączoną podstawką)

DLACZEGO: Razer zapewnia nieograniczoną kreatywność streamerom, którzy są zorganizowani i chcą mieć natychmiastową kontrolę za naciśnięciem jednego przycisku.

KIEDY: Dostępny już teraz – 13 kwietnia 2023.

GDZIE: Razer.com, sklepy RazerStore oraz wybrani sprzedawcy.

CENA: 179,99 €

