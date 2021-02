Razer Thunderbolt 4 Dock - stacja dokująca z podświetleniem Chroma RGB

Źródło: Razer

Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma ma być rozwiązaniem bolączek, jakie trapią większość posiadaczy współczesnych ultrabooków, które z powodu swoich kompaktowych rozmiarów nie oferują dostępu do zbyt dużej liczby złącz. W tej niepozornie wyglądającej przystawce znajdziemy szereg przydatnych portów, których na próżno szukać w większości cienkich laptopów w tak dużej liczbie.

Gadżet komunikuje się z komputerem za pośrednictwem złącza Thunderbolt 4, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z niego w parze z urządzeniami wyposażonymi w Thunderbolta 3. Hub odda nam do dyspozycji 3 porty wejściowe USB-C Thunderbolt 4 oraz 3 porty USB-A 3.2. Jest tu także gigabitowe złącze Ethernet, wyjście słuchawkowe oraz port do obsługi kart SD.

Stacja może okazać się niezwykle pomocna w rękach tych użytkowników laptopów, którzy chcą pracować na wielu monitorach jednocześnie. Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma poradzi sobie ze strumieniowaniem obrazu do dwóch monitorów 4K przy odświeżaniu 60 Hz bądź do jednego monitora 8K pracującego przy 30 Hz. Sparujemy go zarówno ze sprzętem pracującym pod kontrolą Windowsa 10, jak i z urządzeniami Apple, choć w przypadku komputerów wyposażonych w procesory M1 przesyłanie obrazu ograniczono do jednego monitora.

Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma

Przystawka korzysta także z technologii Pass Through Charging, dzięki czemu możemy wykorzystać ją jednocześnie w roli ładowarki, jak i hubu rozszerzającego możliwości naszego laptopa. I jak przystało na gadżet od firmy z gamingowym rodowodem, nie mogło zabraknąć tu w pełni konfigurowalnego podświetlenia LED.

Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma będzie dostępna w cenie 330€ i powinna pojawić się w europejskiej dystrybucji w drugiej połowie lutego.