Reacher - ruszyły zdjęcia do 2. sezonu. Jest nowa obsada

Reacher powraca z 2. sezonem, który jest obecnie kręcony, Jako że każda seria to osobna, zamknięta historia, serial doczeka się nowej obsady. W tytułowej roli powraca Alan Ritchson, a Maria Stenz znów zagra Frances Neagley, ale obok nich zobaczymy innych aktorów, niż w pierwszej serii.

Reacher - obsada 2. sezonu

W stałej obsadzie (pojawią się w każdym odcinku) znajdują się Shaun Sipos (Krypton; The Vampire Diaries) jako David O'Donnell, Serinda Swan (Smallville; Coroner) jako Karla Dixon, Ferdinand Kingsley (The Sandman; Mank) jako A.M. oraz Rory Cochrane (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty; Black Mass) jako Shane Langston.

Natomiast w gościnnej obsadzie (mniej odcinków) są Domenick Lombardozzi (Magnum P.I.) jako Guy Russo, Luke Bilyk (DeGrassi: The Next Generation) jako Calvin Franz, Dean McKenzie (Shooter) jako Stan Lowery, Edsson Morales (Black Summer) jako Manuel Orozco, Andres Collantes (Two Sentence Horror Stories) jako Jorge Sanchez, Shannon Kook-Chun (The 100) jako Tony Swan, Ty Victor Olsson (Supernatural) jako Saropian, Josh Blacker (See) jako Hortense Fields otsx Al Sapienza (Coroner) jako Marsh.

2. sezon oparty jest na 11. tomie cyklu książkowego Lee Childa pod tytułem Elita zabójców. W książce Elita zabójców Reacher łączy siły ze swoją przyjaciółką, prywatnym detektywem, Frances Neagley, aby rozwiązać zagadkę związaną ze śmiercią jednego z ich dawnych kolegów śledczych z armii,

Reacher - data premiery 2. sezonu nie jest znana.