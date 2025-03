Reacher - Paulie mógł być jeszcze bardziej brutalny. Co pominięto w serialu?

fot. Prime Video

W 3. sezonie tytułowy bohater działa pod przykrywką próbując uratować informatorkę, a także starając się dopaść Quinna, z którym łączy go dramatyczna przeszłość. Reacher dołącza do grupy przestępczej, w której spotyka Pauliego, granego przez Oliviera Richtersa. To mężczyzna, który jest większy i silniejszy od niego. W ostatnim odcinku główna postać odczuła jego siłę, gdy ten powalił go jednym ciosem. Paulie to okrutny i bezwzględny złoczyńca, który w przeszłości służył w armii, gdzie bezlitośnie zaatakował jednego ze starszych oficerów. Ponadto zamordował pokojówkę, która okazała się tajną agentką. Nie ma wątpliwości, że jest to przerażający człowiek, stanowiący duże wyzwanie dla Reachera.

Paulie w powieści był bardziej okrutny

Serial w miarę wiernie adaptuje powieści Lee Childa pt. Siła perswazji, ale dokonał również kilka zmian fabularnych. Twórcy postanowili pominąć wątek dotyczący żony Zachary'ego Becka, która była torturowana przez Pauliego, co pokazałoby go w jeszcze gorszym świetle. W produkcji zasugerowano, że pani Beck zmarła na długo przed wydarzeniami z 3. sezonu Reachera, co wpłynęło na relacje Zachary'ego z synem.

Autor książki, Lee Child, wyjaśnił, dlaczego wątek pani Beck został pominięty.

Był paskudnym wątkiem i wywoływał jeszcze większą odrazę do Pauliego w książce. Ale uznaliśmy, że nie potrzebujemy więcej odrazy.

Dodał, że w serialu chcieli bardziej skupić się na przestępczym spisku. Uznali, że wystarczy spojrzeć na Pauliego, aby stwierdzić, że stanie się największym wyzwaniem dla Reachera. Child i twórcy produkcji uznali, że jego zachowanie wystarczy, aby przekonać widzów, że mają do czynienia z groźnym złoczyńcą "bez bezpodstawnego złego traktowania pani Beck".

Reacher - premiera 6. odcinka trzeciego sezonu 13 marca na Prime Video.

Reacher - fabuła 3. sezonu

W tym opartym na powieści Lee Childa pt. Siła perswazji sezonie Reachera główny bohater wpada w środek mrocznego przestępczego przedsięwzięcia, próbując uratować tajnego informatora DEA, któremu kończy się czas. Reacher trafia do świata sekretów i przemocy, a sam konfrontuje się z pewną niedokończoną sprawą z przeszłości.