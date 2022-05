Reacher - Alan Ritchson zdradził, która książka doczeka się adaptacji w 2. sezonie

Amazon

Serial Reacher opowiada o byłym oficerze żandarmerii wojskowej, który zostaje aresztowany za morderstwo, którego nie popełnił. Zostaje bohaterem spisku pełnego skorumpowanych policjantów, podejrzanych biznesmenów oraz wyrachowanych polityków. Poznając Margrave w stanie Georgia Jack Reacher musi polegać na sobie.

Pierwszy sezon serialu Reacher cieszył się ogromną popularnością, stając się jednym z pięciu najpopularniejszych seriali w historii platformy streamingowej Amazon Prime Video. Ponadto widzowie wysoko oceniali produkcję, dlatego Amazon podjął decyzję o zamówieniu 2. sezonu.

Przypomnijmy, że pierwsza seria Reachera powstała na podstawie bestsellerowej powieści Lee Childa pt. Poziomy śmierci. Alan Ritchson, który z powodzeniem wciela się w tego bohatera, na swoim Twitterze wyjawił, na której książce zostanie oparty nowy sezon. Będzie to Elita zabójców (angielski tytuł to Bad Luck and Trouble). Jest to 11. powieść z cyklu książek o Jacku Reacherze.

https://twitter.com/alanritchson/status/1526957206503051264

W książce Elita zabójców Reacher łączy siły ze swoją przyjaciółką, prywatnym detektywem, Frances Neagley, aby rozwiązać zagadkę związaną ze śmiercią jednego z ich dawnych kolegów śledczych z armii. To może wskazywać na to, że w 2. sezonie powróci Maria Sten, która wcielała się w pierwszej serii właśnie w Neagley.

Prace na planie 2. sezonu mają ruszyć jesienią 2022 roku.

Reacher - zdjęcia

Reacher