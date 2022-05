Queer as Folk - zwiastun nowej wersji popularnego serialu

fot. Peacock

Queer As Folk od platformy Peacock to nowa wersja amerykańskiego serialu z początku XXI wieku, który był remake'iem brytyjskiego serialu pod tym samym tytułem. Nowa historia przenosi się z Pittsburgha do Nowego Orleanu i opowiada o zróżnicowanej społeczności osób LGBTQ+, których życie zmieniło się w wyniku tragedii.

Twórcą serialu jest Russell T. Davies, a funkcję showrunnera pełni Stephen Dunn, który w swoim oświadczeniu napisał:

Jak większość queerowych dzieciaków z lat 90., miałem wyjątkową relację z oryginalnym Queer as Folk. Dorastając, desperacko szukałem jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi takimi jak ja. To był pierwszy raz, kiedy naprawdę poczułem się widziany. Serial zaoferował nowy paradygmat — taki, w którym mogliśmy akceptować i celebrować queerową miłość, rodziny i społeczności w globalnej skali.

Do sieci trafiły zdjęcia oraz zwiastun nowej produkcji platformy Peacock. Trailer przygląda się światu queerowej sceny klubowej oraz prywatnemu życiu postaci granych przez gwiazdy serialu: Devina Waya, Fina Argusa, JesseJamesa Keitela, CG, Johnny'ego Sibilly'ego i Ryana O’Connella.

Queer as Folk - zwiastun

Queer as Folk - zdjęcia

Queer as Folk - premiera serialu 9 czerwca na Peacock.