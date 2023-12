Reacher - Alan Ritchson napisał list do Toma Cruise'a. Co poszło nie tak?

fot. materiały prasowe

Alan Ritchson powraca jako Jack Reacher w 2. sezonie serialu Amazona. Należy pamiętać, że to nie pierwsza adaptacja książek Lee Childa. W tego bohatera wcielił się wcześniej Tom Cruise. Okazuje się, Ritchson próbował odezwać się do aktora. Napisał poruszający list, który ostatecznie nigdy nie dotarł do jego adresata.

Reacher - co było w liście Ritchsona do Toma Cruise'a?

Ritchson opowiedział o swoim geście w programie talk-show Jimmy'ego Kimmela. Aktor jest świadomy, jak wiele zawdzięcza swojemu poprzednikowi. Gdyby nie Tom Cruise, jego serial prawdopodobnie nie osiągnąłby takiego sukcesu. Napisał długi list i przekazał go Donowi Grangerowi, partnerowi Cruise'a w Skydance.

- Don jednak stwierdził: "Nie zamierzamy mu tego dać. To okropny pomysł. On się już z tym pogodził i ty też powinieneś". List nigdy nie dotarł do Toma.

Alan postanowił jednak przekazać swoje słowa do Cruise'a przez kamerę.

- Jestem niezmiernie wdzięczny, że przekazałeś mi pałeczkę i pomogłeś mu stać się tym, czym był w twoim oczach. Mniej więcej to napisałem w liście. Były też kilka "Kocham cię" oraz wspólnych zdjęć, ale to nieistotne.

Reacher - serial dostępny na Prime Video. Kolejne odcinki 2. sezonu pojawiają się regularnie w każdy piątek.