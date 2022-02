Reacher - będzie 2. sezon. Amazon Prime Video ma hit

fot. materiały prasowe

Amazon Prime Video oficjalnie ogłosiło, że powstanie 2. sezon Reachera. Wystarczyły trzy dni po premierze, by podjąć tę decyzję. Według danych w ciągu 24 godzinach jest to jeden z pięciu najpopularniejszych seriali w historii platformy. Do tego widzowie bardzo pochlebnie go oceniają; ma on średnią 4.7/5.

W oświadczeniach showrunner serialu Nick Santora oraz Lee Child, autor pierwowzoru literackiego nie kryją zadowolenia i podekscytowania pracą nad kolejnymi przygodami popularnego bohatera.

Pierwszy sezon Reachera był oparty na pierwszym tomie książkowego cyklu. Ogłoszenie nie mówi, czy 2. sezon będzie oparty na drugim tomie, ale wszystko na to wskazuje. Nosi on tytuł Uprowadzony. Tak brzmi opis według wydawnictwa Albatros:

Życiem Reachera, „jeźdźca znikąd”, rządzi przypadek. Tym razem znalazł się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Pomoc udzielona przypadkowo spotkanej kobiecie nie wyjdzie mu na dobre – oboje zostają uprowadzeni, w biały dzień, w centrum Chicago. Skuty kajdankami, wepchnięty do dusznej ciężarówki i wieziony w nieznanym kierunku były oficer żandarmerii wojskowej próbuje odgadnąć motywy i plany porywaczy. Prawdopodobnie są związane z jego towarzyszką niedoli, upartą i lubiącą stawiać na swoim Holly Johnson. Agentką FBI, córką generała zajmującego najwyższe stanowisko w amerykańskiej armii i chrześnicą… samego prezydenta.

Potencjalna data premiery 2. sezonu nie jest znana. Jennifer Salke z Amazon Studios uważa, że fenomenalny debiut Reachera w platformie to potwierdzenie tego, jak bohatera stworzony przez Lee Childa jest znany i popularny. Potwierdza, że jest to jeden z największych globalnych debiutów serialu w historii platformy.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.