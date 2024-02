Reacher – dlaczego Neagley miała większą rolę w serialu niż w książkach? Lee Child podaje konkretny powód

fot. Amazon Prime Video

Reacher to jeden z największych serialowych hitów Amazon Prime Video. Produkcja otrzymała już zamówienie na trzeci sezon, który będzie ekranizacją kolejnej powieści Lee Childa. W pierwszych dwóch sezonach tytułowy bohater często współpracował ze swoją dawną koleżanką z wojska, a obecnie pracującą jako detektyw, Frances Neagley. Dla fanów książek była to zaskakująca decyzja, gdyż Jacka Reachera znają głównie z jego samotnej wędrówki. Jedną z najważniejszych zmian w serialu względem serii powieści jest większa rola Neagley, w którą wciela się Maria Sten.

Reacher - skąd decyzja o większej roli Frances Neagley?

Postać pojawia się w niewielkiej liczbie książek Lee Childa, ale w serialu odgrywa dużo ważniejszą rolę. Autor wyjaśnił, że jest ku temu konkretny powód:

Neagley była częścią strategicznej decyzji. Jedyne, czego nie można zrobić na ekranie, a co można w książce, to mieć dostęp do wnętrza czyjejś głowy. Reacher dużo myśli, a na wielu stronach powieści bohater zadaje sam sobie różne zagadki. Nie da się napisać ośmiominutowej sceny, w której Alan Ritchson siedzi i po prostu myśli. Dlatego potrzebowaliśmy postaci drugoplanowej, aby wzmocnić ekspozycję.

Trzeci sezon przedstawi historię znaną z książki zatytułowanej Siła perswazji, która opowiada o kolejnej misji Jacka Reachera, który pod przykrywką musi uratować porwanego informatora. Sprawcą jest przerażający przeciwnik z przeszłości bohatera, z którym musi wyrównać rachunki.