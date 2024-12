Twórcy Superman i Lois mieli wielkie pomysły na ciąg dalszy. W serialu mógł się pojawić ikoniczny wróg Ligi Sprawiedliwości

The CW

Można to powiedzieć oficjalnie - to koniec Arrowverse. Finał Supermana i Lois domknął wszystkie wątki, a Człowiek ze stali odleciał w kierunku zachodzącego słońca, kończąc jedno z największych, telewizyjnych uniwersów w historii i robiąc miejsce nowej interpretacji tej postaci, która wyjdzie już w 2025 roku spod ręki Jamesa Gunna.

Plany były jednak inne. Opowiedzieli o tym obaj showrunnerzy serialu, czyli Todd Helbing oraz Brent Fletcher. Helbing twierdzi, że gdyby serial otrzymał kolejne sezony, to fabuła skupiałaby się bardziej na postaci Brainiaca, w którego wcielał się Nikolai Witschl.

Gdybyśmy mogli zrobić jeszcze kilka sezonów, to pogłębilibyśmy postać Brainiaca. Zrobilibyśmy dużo fajnych, bardziej tradycyjnych rzeczy z nim.

Jeszcze ciekawiej brzmi to, co miał dalej do powiedzenia. W finale Supermanowi udaje się pokonać swojego nemezis, czyli Doomsdaya. To jednak nie byłby koniec kłopotów. W serialu CW mógłby się pojawić... Darkseid, a zatem postać, która na wielkim ekranie ostatni raz pojawiła się w Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera. To jeden z najpotężniejszych i najbardziej ikonicznych złoczyńców z komiksów DC, który stał naprzeciw Supermana i Ligi.

Mieliśmy też sposób na wprowadzenie Darkseida. Nie mam pojęcia, czy DC pozwoliłoby nam na skorzystanie z praw do niego, ale na pewno zrobilibyśmy wszystko, żeby dostać szansę. To byłoby naprawdę fajne.

Brent Fletcher wspomniał za to, że były plany na powrót brata Supermana, czyli Tal-Roh granego przez Adama Raynera, ale nie udało się to z powodu pieniędzy, czasu i konfliktów w harmonogramie.

