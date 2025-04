Jaka jest nowa Fantastyczna Czwórka? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o postaciach

fot. materiały prasowe

Na łamach Entertainment Weekly pojawił się obszerny tekst o filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Swoich wypowiedzi udzieliły tam osoby blisko powiązane z produkcją Marvel Studios, w tym reżyser Matt Shakman oraz najważniejsi członkowie obsady. Jaka będzie nowa Fantastyczna Czwórka? Warto poznać tych bohaterów zanim się ich zobaczy na wielkim ekranie.

Dla Matta Shakmana szczególnie istotne było ukazanie więzi rodzinnych pomiędzy bohaterami. Zwracano na ten aspekt uwagę już podczas castingu do głównych ról:

Casting był największym wyzwaniem dla tego filmu. Nie chodziło tylko o znalezienie najlepszego Johnny'ego czy najlepszego Bena, ale o znalezienie najlepszej rodziny, najlepszej pary, rodzeństwa i wujka. Świetnie było zobaczyć, że ta czwórka ma ze sobą znakomitą chemię już od samego początku.

Pedro Pascal / Reed Richards / Mr. Fantastic

Joseph Quinn i Pedro Pascal wspólnie kręcili film Gladiator 2. To wtedy Quinn dowiedział się o tym, iż Marvel Studios jest zainteresowane obsadzeniem go do roli Johnny'ego Storma. Wówczas zwrócił się o poradę do Pedro Pascala, który jak okazało się niedługo później również znajdował się na celowniku Kevina Feige.

Nie planowałem tego. To było dziwne. - mówi Pascal. - W nagły sposób zmieniło to mój plan na życie. Wyszedłem pewnego dnia na spacer z najlepszym przyjacielem i nagle jakaś dziewczynka zaczęła mi agresywnie wciskać lemoniadę ze swojego stoiska. To było rozczulające, ale wtedy usłyszałem głos: "Co ty tu robisz?" I wtedy zobaczyłem Matta [Shakmana, reżysera filmu]. To była jego córka! To było w niedzielę po tym, jak rozmawialiśmy o projekcie. Podczas tamtego spaceru zastanawiałem się, czy powinienem przyjąć tę propozycję i kiedy razem z przyjacielem odchodziliśmy już z lemoniadą, powiedział do mnie: "Chyba musisz to zrobić."

fot. Marvel Studios/Jay Maidment/EW

Ebon Moss-Bachrach / Ben Grimm / The Thing

Ebon Moss-Bachrach miał już okazję zagrać w MCU. Wcielił się wówczas w postać Micro, czyli pomocnika Punishera (Jon Bernthal). Pojawił się w obu sezonach serialu Netflixa. Teraz przywdzieje kombinezon kosmiczny, a jego wyprawa skończy się w opłakany sposób. Jakie są różnice między tymi dwiema postaciami?

To fajne, że Micro się nazywa David Lieberman, który zapożycza nazwisko od Stana Lee. Z kolei Ben Grimm wzoruje się na Jacku Kirbym. Trafiłem na dwóch dużych kolesi w swoich rolach dla Marvela. To wielki zaszczyt.

Przyznał też, że nigdy przedtem nie współpracował z taką ilością osób na planie i poza nim. Wśród nich byli też animatorzy oraz designerzy. Nie wszystko zostało stworzone za pomocą CGI. Był też pełnowymiarowy kostium The Thing, który miał pomóc w rozumieniu skali tego bohatera.

Fantastyczna Czwórka jest ze sobą zżyta nawet przed podróżą w kosmos i mutacjami. To było pomocne, bo kiedy Joe, Vanessa albo Pedro na mnie patrzyli, to widzieli Bena, a nie The Thing. To bardzo ważne w kwestii tego, jak się zachowywaliśmy w stosunku do siebie. Podkreślało to rodzinną intymność relacji.

fot. Marvel Studios/Jay Maidment/EW

Joseph Quinn / Johnny Storm / Ludzka Pochodnia

Johnny'ego Storma przedstawiano do tej pory jako lekkoducha i beztroskiego nastolatka z gorącym temperamentem. Joseph Quinn zapowiada delikatne zmiany:

To człowiek, który ma w sobie dużo brawury, a jednocześnie chce przewodzić innym. To czasem prowadzi do spięć. Ale jest przy tym bardzo zabawny. Ja i Kevin Feige rozmawialiśmy o jego wcześniejszych adaptacjach. Wtedy przedstawiano go jako kobieciarza i gościa, który stawia wszystko na jedną kartę. Czy to jest teraz seksowne? Nie wydaje mi się. Ten Johnny bardziej zwraca uwagę na uczucia innych ludzi. Jest w nim też dużo samoświadomości. Jest inteligentny. Jest na tym statku kosmicznym nie z byle jakiego powodu. Ludzie zapominają, że w wielu komiksach to on był najbardziej bohaterski z całej drużyny, nawet jeśli potem to sabotował ciągłym żartowaniem. Jest bratem Sue, a to oznacza, że są ulepieni z podobnej gliny.

fot. Marvel Studios/Jay Maidment/EW

Vanessa Kirby / Sue Storm / Niewidzialna Kobieta

Tytuł pierwszej superbohaterki Marvela to nie lada odpowiedzialność, ale trzeba mieć na uwadze, że początkowa wersja Sue Storm odbiegała od tego, jak postrzegana jest współcześnie. Z początku tylko z umiejętnością niewidzialności i typowa dama w opałach, a teraz symbol kobiecej siły z szerokim wachlarzem umiejętności. Jak do postaci podeszła Vanessa Kirby?

Gdybym zagrała Sue z lat 60., to każdy by pomyślał o niej jak o wycieraczce przed drzwiami. Największą radością wyciągniętą z tej roli było odnalezienie esencji tego, co Sue znaczyła dla poszczególnych pokoleń, które żyły w innym krajobrazie politycznym. Jedna rzecz, którą uwielbiam z historii Sue w komiksach, to moment, w którym staje się Malice i jej mroczna strona wychodzi na jaw. Miałam obsesję na punkcie tego. Chciałam, żeby w Sue były widoczne te skrawki Malice. Nie chciałem, żeby była stereotypową, słodką mamusią. Kocham to, że te postaci to prawdziwi ludzie, którzy się kłócą, popełniają błędy i próbują je naprawiać.

fot. Marvel Studios/Jay Maidment/EW

