Wicked: książka w wydaniu filmowym już w księgarniach

fot. Universal Pictures

Powieść Wicked. Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu jest retellingiem Czarnoksiężnika z Krainy Oz, klasycznej, wielokrotnie ekranizowanej powieści L. Franka Bauma. Jej autor zdecydował się opisać nie przygód Dorotki, a przedstawić historię Złej Czarownicy z Zachodu i za jej sprawą rzuca zupełnie inne światło na wydarzenia w Krainie Oz.

Na podstawie powieści Gregory’ego Maguire’a powstał musical Wicked, który odniósł niebywały sukces i zainspirował podobne produkcje na całym świecie. Polską wersję musicalu będzie można zobaczyć w Teatrze Muzycznym ROMA w 2025 roku.

Na listopad 2024 roku zaplanowana jest światowa premiera pierwszej część filmowej adaptacji (druga część ma trafić do kin w listopadzie 2025 roku).

Nowe wydanie Wicked. Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu w filmowej okładce ukazało się nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka. Książka liczy 572 stron.

Wicked. Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu - opis i okładka

Oto historia, którą musicie poznać!

Już nigdy nie spojrzycie tak samo na krainę Oz…

Kiedy w Czarnoksiężniku z Krainy Oz – klasycznej opowieści L. Franka Bauma – Dorotka triumfuje nad Złą Czarownicą z Zachodu, poznajemy tylko jej część historii. A gdyby tak popatrzeć na te wydarzenia z perspektywy tajemniczej Czarownicy? Skąd się wzięła? Jaką drogę wybrała? Dlaczego stała się taka zła?

W świecie stworzonym przez Gregory’ego Maguire’a zwierzęta mówią i walczą o swoje prawa obywatelskie, Manczkinowie starają się wejść do klasy średniej, a Blaszany Drwal pada ofiarą przemocy w rodzinie. W tym świecie mała zielonoskóra dziewczynka o imieniu Elfaba wyrośnie na osławioną Złą Czarownicę z Zachodu. Bystra, zjadliwa i nierozumiana zmusi was do ponownego przemyślenia swoich przekonań na temat natury dobra i zła.