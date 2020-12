Reagan & Gorbachev - Michael Douglas i Christoph Waltz w głównych rolach nowego serialu

fot. Marvel

Reagan & Gorbachev będzie limitowanym serialem, który powstanie na podstawie książki Reagan at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War napisanej przez Kena Adelmana. Autor był doradcą 40. prezydenta USA.

Produkcja opowie o spotkaniu między Ronaldem Reaganem, a Michaiłem Gorbaczowem, które odbyło się w 1986 roku na Islandii. Miało ono kluczowe znaczenie dla losów świata, ponieważ na nim głowy państw USA i ZSRR poruszyły kwestie międzynarodowe, w tym Inicjatywę Obrony Strategicznej oraz możliwość wyeliminowania broni jądrowej. Spotkanie było punktem zwrotnym w Zimnej Wojnie.

W rolę amerykańskiego prezydenta wcieli się Michael Douglas, a Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego zagra Christoph Waltz. Obaj będą pełnić też funkcję producentów wykonawczych serialu wraz z Youtchi von Lintelem oraz Jamesem Foleyem (Ciemniejsza strona Greya, House of Cards). Ten ostatni również wyreżyseruje Reagan & Gorbachev. Scenariusz napisze B. Garida.

Serial niebawem trafi na rynek sprzedażowy. Dopiero wtedy dowiemy się, który serwis streamingowy lub stacja telewizyjna zakupi prawa do tej produkcji.