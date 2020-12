Wampiry: Dziedzictwo - zwiastun 3. sezonu

fot. zrzut z wideo/The CW

2. sezon Wampiry: Dziedzictwo od stacji The CW został skrócony przez wybuch pandemii koronawirusa. Serial powraca jednak z nowym odcinkami 3. sezonu, gdzie bohaterowie stawią czoła konsekwencjom wydarzeń z poprzedniej serii, która zakończyła się cliffhangerem.

Do sieci trafił zwiastun 3. sezonu spin-offu The Originals. Nieoczekiwana końcówka 2. serii będzie punktem wyjścia do nadchodzących wydarzeń, gdzie widzowie będą świadkami wielu dramatów. Wszyscy będą starać się pomóc Hope i Landonowi.

W nowym sezonie nie zobaczymy Josepha Morgana, który w Pamiętnikach Wampirów i w The Originals wcielał się w postać Klausa Mikaelsona. Aktor uważa ten rozdział w karierze za zamknięty, ponieważ historia jego bohatera zakończyła się według niego odpowiednio. Powrót do roli w formie ducha lub w retrospekcjach nie uważa za dobry pomysł, bo fani mogliby się poczuć rozczarowani. Podobne zdanie ma twórczyni serialu Julie Plec, że pojawienie się tej postaci byłoby "dziwne" i wymuszone przez widzów.

Wampiry: Dziedzictwo - premiera nowego odcinka 21 stycznia 2021 roku.