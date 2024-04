Rebecca Ferguson: aktorzy wydzwaniają do aktorki z Diuny. Chodzi o tożsamość "absolutnego idioty"

HBO

Rebecca Ferguson (Diuna, Silos, Doktor Sen) na początku 2024 roku opowiedziała o osobie, z którą współpracowała. Nazwała ją "absolutnym idiotą" i opisała jej toksyczne zachowaniu na planie, które doprowadziło ją do płaczu. Nie zdradziła jednak, o kogo chodzi, więc internauci zaczęli spekulować na temat jej tożsamości. To z kolei sprawiło, że dostała wiele telefonicznych skarg.

Rebecca Ferguson: aktorzy wydzwaniają do aktorki z Diuny

[...] Celem wywiadu nie było znalezienie tej osoby. Oczywiście, ta kwestia ciekawi ludzi. Byłam podekscytowana tym doskonałym pytaniem, które zadał Josh Smith, ponieważ chodziło w nim o to: czy jest taki moment w twojej karierze, w którym zostałeś potraktowany w sposób, który zmienił twoją decyzję odnośnie tego - tak to sobie sformułowałam - czy chcesz się zmienić, czy na to nie pozwolisz. I stało się to dla mnie jasne właśnie podczas pracy z tą osobą.

Ferguson nadal nie zdradziła nazwiska osoby, którą nazwała "absolutnym idiotą". I nie zapowiada się na to, by miała taki zamiar. Wyznała jednak, że dostaje w tej sprawie dużo telefonów od byłych współpracowników, którzy nie cieszą się z tego, że stali się podejrzanymi w sprawie.

Ale dzwonili do mnie cudowni aktorzy, z którymi pracowałam. "Rozumiesz, co zrobiłaś, prawda?", na co odpowiadałam: "O mój Boże. Nie, nie pomyślałam o tym". Ale jeśli mam być szczera, naprawdę mnie to nie obchodzi - to nie moja odpowiedzialność. "Jesteś świetny, ale moja historia pozostaje moją historią - jeśli jesteś dobrą osobą, nie martw się o to".

