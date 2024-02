"Płakałam, schodząc z planu zdjęciowego" - znana aktorka o tym, do czego doprowadził ją inny członek obsady

HBO

Rebecca Ferguson to znana aktorka, która wcieliła się między innymi w Lady Jessicę w Diunie czy Juliette Nichols w Silosie. W podcaście Reign with Josh Smith opowiedziała o sytuacji, w której inna osoba z obsady miała na nią "krzyczeć" i wprowadzać w taki dyskomfort, że wychodziła z płaczem z planu.

"Płakałam, schodząc z planu zdjęciowego"

Pamiętam, że był taki moment, gdy ta osoba była tak sfrustrowana i zła, ponieważ nie potrafiła wydobyć z siebie sceny.

Byłam taka bezbronna i było mi tak niekomfortowo, że nakrzyczała na mnie, a ponieważ była wyżej postawiona ode mnie, nic mnie nie chroniło, nikt się za mną nie wstawił. Płakałam, schodząc z planu zdjęciowego.

Aktorka wspomina, że ta osoba mówiła do niej takie rzeczy, jak: "I ty nazywasz siebie aktorką?" i "To jest to, z czym muszę pracować?" na oczach całej ekipy filmowej, a ona stała tam po prostu, załamując się. Jednak później, mimo strachu, Rebecca Ferguson postanowiła skonfrontować się z tą osobą. Kazała jej "spier****ć" i powiedziała, że nie chce jej nigdy więcej oglądać. Nie spodobało się to producentom, którzy powiedzieli, że nie może tak robić "numerowi jeden" i musi pozwolić tej osobie być na planie. Później jednak reżyser przyznał jej rację i od tej pory sytuacja się poprawiła. Jest szczęśliwa, że tak się stało, ale żałuje, że tak wiele czasu to zajęło.

Rebecca Ferguson nie wyjawiła, kim jest ta osoba. Nie zdradziła nawet jej płci. Podkreśliła jednak, że nie chodzi ani o Hugh Jackmana, ani Toma Cruise'a. Z pierwszym współpracowała przy filmie Król rozrywki, a drugim na planie Mission Impossible.

Co ciekawe, sprawę skomentował Dwayne "The Rock" Johnson:

Nie podoba mi się to, ale cieszę się, że była w stanie stanąć w swojej obronie. Rebecca była moim aniołem stróżem, zesłanym mi z nieba na plan zdjęciowy. Kocham tę kobietę. Chciałbym się dowiedzieć, kto się tak zachował.

