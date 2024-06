Czas trwania wersji reżyserskich Rebel Moon. Jak wygląda w porównaniu do ocenzurowanych?

fot. Netflix

Reklama

Wersje reżyserskie Rebel Moon pojawią się dopiero w sierpniu, ale karty filmów zostały dodane do platformy streamingowej Netflix. Jak donosi Radosław Koch, przez chwilę widniał tam czas trwania. O ile dłuższe będą te produkcje od ocenzurowanych wersji?

Rebel Moon - czas trwania wersji reżyserskich

Rebel Moon część 1: Dziecko ognia, czyli wersja ocenzurowana, trwała 2 godziny i 16 minut. Wersja reżyserska tego filmu będzie nosić tytuł Rebel Moon Chapter One: Chalice of Blood - czas trwania to 3 godziny 21 minut. Rebel Moon - część 2: Zadająca rany trwała 2 godziny 3 minuty. Wersja reżyserska tego filmu będzie nosić tytuł Rebel Moon Chapter Two: Curse of Forgiveness - czas trwania to 2 godziny 50 minut. Obie części w tej wersji będą w Netflix pod tymi nowymi tytułami.

Jak widzimy różnica jest ogromna, więc nie jest to tyko parę scen. Sam Zack Snyder zapowiadał, że wersje reżyserskie to kompletnie inne filmy, które zupełnie inaczej opowiadają historie. Nie chodzi tu tylko o dodanie scen przemocy czy nagości.

Premiera obu części zaplanowana jest na 2 sierpnia 2024 roku.