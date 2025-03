James Cameron jest dumny z Zoe Saldany. Tak komentuje jej nagrodę Oscara

fot. Pathé

3 marca podczas 97. gali rozdania Oscarów Zoe Saldana zdobyła statuetkę w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa. To wyróżnienie otrzymała za swoją rolę jako Rita Mora Castro w hiszpańskojęzycznym filmie Emilia Pérez, który wzbudza wiele kontrowersji. Mimo że Saldana była faworytką w tej kategorii, spora część internautów krytykuje jej wygraną. Jednocześnie wiele osób jej szczerze kibicowało - w tym reżyser Avatara, James Cameron.

Oscary 2025 - James Cameron komentuje wygraną Zoe Saldany

James Cameron odniósł się do tego tematu w wywiadzie dla prestiżowego portalu Variety. Przyznał, że był szczęśliwy widząc, jak Zoe Saldana zostaje wyróżniona jako "światowej klasy artystka". Szczególnie, że zawsze była za taką uważana w ekipie Avatara. Pochwalił również jej przemówienie, które określił jako "szlachetne przypomnienie tego, co rodziny imigrantów wnoszą do Stanów Zjednoczonych i Hollywood". Reżyser jest także zachwycony jej grą aktorską, co porównał do jej występu w Avatarze. Nazwał ją "przerażającą lwicą".

