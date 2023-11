Rebel Moon - dlaczego będzie wersja reżyserska? Zack Snyder zapowiada przemoc

fot. Netflix

Reklama

Rebel Moon będzie dość niecodziennym projektem, bo choć reżyser Zack Snyder dostał wolną rękę w realizowaniu swojej wizji dla Netflixa, widzowie najpierw zobaczą na platformie wersje z niższą kategorią wiekową, a kilka miesięcy później pojawią się wersje reżyserskie z wysoką kategorią wiekową. Skąd taki pomysł?

Rebel Moon - wersje reżyserskie

W rozmowie z Entertainment Weekly, Zack Snyder ujawnił, że to w rozmowach z Netflixem przekonano go do tego, by powstały dwie wersje jego filmów. Jaki stoi za tym powód? Bardzo prozaiczny: Netflix dzięki temu będzie mieć więcej treści, którymi przyciągnie widzów do wykupienia subskrypcji.

Rebel Moon - galeria

Na początku nowe plakaty postaci.

Rebel Moon: część 1

Podczas wywiadu padł też temat tego, jaka będzie wersja reżyserska obu filmów.

- Pisałem scenariusz odizolowany w samotności, tak jak zawsze i wprowadzałem typową dla mnie estetykę - bardzo mocną, brutalną, seksowną, szaloną i z wszystkim podkręconym do poziomu 11.

Filmowiec przyznaje jednak, że jest bardzo dumny z wersji w kategorii PG-13 (taka jaką ma każda kinowa superprodukcja: treści niewskazane dla osób poniżej 13 roku życia). Dodaje, że wersja R (treści niewskazane dla osób poniżej 17 roku życia) jest w pełni zgodna z tym, jaką miał wizję na ten film.

Rebel Moon część 1: Dziecko ognia - premiera w grudniu. Część 2 pojawi się kilka miesięcy później.