Rebel Wilson zdradziła, kim jest "du***" z jej książki. Chodzi o znanego aktora; "Nie dam się zastraszać ani uciszać"

Jak donosi portal The Hollywood Reporter, Rebel Wilson, którą prawdopodobnie znacie z serii Pitch Perfect, zdradziła, kim jest "du***" z jej nadchodzącej książki. Choć wcześniej pozostawał anonimowy, teraz aktorka wprost przyznała, że chodzi o Sachę Barona Cohena, z którym grała w filmie Grimsby z 2016 roku (wcieliła się w partnerkę bohatera granego przez gwiazdora).

Szczegóły na temat sprawy i wypowiedzi aktorki znajdziecie poniżej. Przypominamy też, że Sacha Baron Cohen grał między innymi w takich produkcjach jak: Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej, Alicja po drugiej stronie lustra i Proces Siódemki z Chicago.

Rebel Wilson o "du***" ze swojej książki

Przypominamy, że Rebel Wilson pracuje nad autobiograficzną książką Rebel Rising. Wcześniej w poście na Instagramie ujawniła, że zamierza poświęcić cały rozdział "wielkiemu dupk***", z którym miała okazję współpracować podczas rozwijania swojej kariery w Hollywood.

15 marca 2024 roku zamieściła wideo, w którym stwierdziła:

Kiedy po raz pierwszy pojawiłam się w Hollywood, miejscowi mówili mi, że: Mam politykę "powiedz «nie» dup***" - nie pracuję z dupk***. Pomyślałam, no tak, to brzmi rozsądnie i logicznie. Ale później naprawdę dotarło do mnie, co mieli na myśli, ponieważ miałam okazję pracować z ogromnym dupk***. I tak, teraz definitywnie stosuję się do polityki, powiedz "nie" dup***.

Rozdział 23 mówi o tym du***. Gość był ogromnym dupk***.

Rebel Wilson zdradza, kim jest "du***"

Początkowo nie zdradziła ani nazwiska, ani projektu. Jednak w ten sam weekend opublikowała aktualizację w swoich mediach społecznościowych. Poinformowała, że wspomniana gwiazda zatrudniła prawników, by zniechęcić ją do pisania na jej temat.

Jak donosi Us Weekly, w usuniętym story na Instagramie powiedziała:

Napisałam o du*** w mojej książce. Teraz rzeczony du*** próbuje mi grozić. Zatrudnił kryzysowego menadżera ds. PR i prawników. Próbuje powstrzymać prasę od upubliczniania informacji o mojej książce. Ale książka UKAŻE SIĘ i wszyscy poznacie prawdę.

W końcu, w niedzielę 24 marca, także za pomocą Instagram Story, powiedziała, o kogo chodzi:

Nie dam się zastraszać ani uciszać drogim prawnikom ani menedżerom ds. PR. Du***, o którym mówię w JEDNYM ROZDZIALE mojej książki, jest: Sacha Baron Cohen.

Rebel Wilson i Sacha Baron Cohen na planie Grimsby

Już wcześniej pojawiały się doniesienia o tym, że aktorzy się nie dogadują. Na przykład w jednym z numerów czasopisma Courier and Mail z 2014 roku znajdziemy informację o tym, że Rebel Wilson w programie radiowym Kyle and Jackie O stwierdziła, że "Sacha jest skandaliczny". Opowiedziała, że każdego dnia mówi jej coś w stylu "Rebel, czy możesz po prostu rozebrać się w tej scenie?". Poprosił ją, by "wsadziła mu palec w tyłek", bo "będzie to naprawdę zabawne", choć jej zdaniem nie było tego w scenariuszu.

The Hollywood Reporter zwróciło się do przedstawicieli Sachy Barona Cohena o komentarz. Na razie nie ma aktualizacji.

Rebel Wilson – kariera

Rebel Wilson jest najbardziej znana z ról w filmach: Pitch Perfect, Druhny oraz Wieczór panieński. Wystąpiła także w Jak romantycznie!, Oszustki oraz Jojo Rabbit. Poniżej znajdziecie krótki przegląd jej kariery.